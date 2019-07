Giffoni Film Festival: i migliori film delle edizioni precedenti in onda su Sky

Tempo di gandi film su Sky Cinema. In occasione del Giffoni Experience , che si terrà da venerdì 19 a sabato 27 luglio, Sky Cinema Family propone una selezione di film premiati e presentati nelle precedenti edizioni del Festival. L’appuntamento vi aspetta ogni sabato di luglio in prima serata, alle 21.00 .

Il meglio del Giffoni arriva su Sky Cinema Family. Quali saranno i titoli che andranno in onda, facendoci rivivere le emozioni delle edizioni precedenti?

Si comincia sabato 6 con Avventura nello spazio, film vincitore nella sezione First Screens 2001, in cui James Woods interpreta uno scienziato alle prese con un importante progetto della NASA che trova aiuto nel suo giovane figlio.

Sabato 13 sarà la volta di The Spectacular Now, film con Miles Teller e Shailene Woodley, romantica commedia adolescenziale presentata al Giffoni Experience 2013 e premiata al Sundance.

Sabato 20 sarà poi la volta del film vincitore della sezione Generator+13 nel 2017: The Bachelors-Un nuovo inizio, film che vede nel cast J.K. Simmons, Julie Delpy, Josh Wiggins e Odeya Rush. La trama ruota intorno alla storia di Bill e Wes Palet, padre e figlio, che soffrono a causa della perdita della propria moglie e madre. Bill decide di cambiare città, andando ad insegnare in un esclusivo liceo in cui iscrive il figlio. La scelta non risulta facile, e integrarsi sembra un’impresa piuttosto ardua.

Sabato 27, infine, chiude il ciclo la fantastica avventura per ragazzi, presentata al Giffoni Experience 2009, I ragazzi di Timpelbach, con Gérard Depardieu. Manfred Timpelbach è un ragazzino che vive in uno sconfinato paesaggio, in cui i bambini si divertono a fare scherzi agli adulti e ai loro coetanei. Ormai disperati, gli adulti simulano un abbandono, in modo da spaventarli e farli rinsavire. Tuttavia, le cose non andranno come previsto.

La collezione è disponibile anche on demand nella collezione Family Film Festival.