Febbraio con i documentari Wanted, 6 film sul mondo contemporaneo

Dopo avere portato in sala il documentario rientrato nella cinquina candidata al premio Oscar™ No Other Land, Wanted cinema è lieta di continuare il suo impegno nel portare in sala un cinema di qualità che assolve a una funzione civile di narrazione ed elaborazione di aspetti quotidiani o controversi del nostro vivere. Nel mondo di oggi, in continua trasformazione, è fondamentale comprendere il passato: per questo Wanted inaugura a febbraio 2025 il Mese del Doc Wanted, portando sui grandi schermi italiani sei documentari d’autore dedicati a figure centrali e rivoluzionarie del Novecento e della storia culturale italiana e mondiale.

Nel mese di febbraio 2025 saranno distribuiti sei film di cinema del reale con temi e soggetti molto diversificati: dal 17 febbraio saranno al cinema I Am Martin Parr, Monte Corno – Pareva che io fussi in aria e Fiume o morte! e dal 24 febbraio Il genio di Gianni Versace, Going Underground e Mies van der Rohe: le linee della vita.