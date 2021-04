6/16 WebPhoto

Sempre nel 1964 Lumet gira A prova di errore (Fail-Safe), basato sul romanzo omonimo di Eugene Burdick e Harvey Wheeler. Realizzato nel pieno della Guerra fredda, racconta uno scenario in cui per riparare a un bombardamento nucleare su Mosca avvenuto per errore, il presidente degli Usa (ancora Henry Fonda) è costretto ad autorizzare un analogo destino per New York