Nata a Dallas l’8 aprile del 1966, l’attrice è nota per aver interpretato, dal 2013 al 2018, Claire Underwood nella celebre serie tv diretta da David Fincher. Ruolo per il quale ha vinto anche un Golden Globe. Ex modella ed ex moglie di Sean Penn, dopo il suo debutto al cinema nei primi anni ’80, è stata protagonista – tra gli altri – di film come Le parole che non ti ho detto e Unbreakable