I RICONOSCIMENTI - Nel 2003, la rivista Entertainmente Weekly ha classificato il film al 17° posto nella lista dei "50 migliori film di culto” e al terzo posto nella lista dei 50 migliori film liceali. Quentin Tarantino lo ha inserito nella sua top ten dei più grandi film di tutti i tempi nel sondaggio Sight and Sound del 2002 e più volte l’ha indicato come il suo film preferito degli anni Novanta. Linklater ha definito il suo film Everybody Wants Some!! del 2016 come un "sequel spirituale" di Dazed and Confused, ambientandolo in un college del Texas nel 1980