"L'Appartamento": le curiosità sul film che 60 anni fa vinse 5 Oscar

Nella cerimonia che si tenne a Santa Monica il 17 aprile del 1961, il celebre film del regista Billy Wilder, sulle dieci candidature ricevute, si aggiudicò cinque statuette. Tra queste anche quella per il miglior film, per il miglior regista e per la migliore sceneggiatura originale

Cinque premi Oscar ma nessuno per gli attori protagonisti

L’Appartamento, uscito in sala nel 1960, fu premiato con cinque statuette durante la cerimonia del 17 aprile del 1961. Tuttavia, nonostante la critica avesse riconosciuto la grande interpretazione dei due protagonisti, Jack Lemmon nei panni del contabile C. C Baxter e Shirley MacLaine in quelli di Fran Kubelik, nessuno dei due fu premiato con il premio Oscar nonostante la candidatura. Entrambi, però si consolarono vincendo il Golden Globe e il Premio Bafta. Gli Oscar che furono assegnati al film di Wilder furono: Miglior film a Billy Wilder; Miglior regista a Billy Wilder; Migliore sceneggiatura originale a Billy Wilder e I. A. L. Diamond; Miglior montaggio a Daniel Mandell e Migliore scenografia (bianco e nero) a Alexandre Trauner e Edward G. Boyle.

Da “Buddy boy” a “Cicciobello”

Il protagonista del film, il contabile Baxter impiegato presso una grande compagnia di assicurazioni di New York, decide di affittare il suo piccolo appartamento ai suoi dirigenti per consentire loro di incontrare le loro amanti in tutta tranquillità. Un modo particolare di arrotondare e che gli vale, nella versione originale, l’appellativo di buddy boy: un nomignolo, poi ulteriormente ridotto al semplice bud, apparentemente affettuoso che i suoi capi gli affibbiano per sottolinearne la disponibilità. Tuttavia, nella traduzione italiana, per rimarcare il fatto che quel buddy era più una presa in giro che un vero nomignolo amichevole (nell’inglese informale la parola buddy vuol dire letteralmente amico), quel soprannome è stato tradotto con Cicciobello.