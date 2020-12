I 15 migliori film ambientati in montagna

8/16

"127 ore" racconta la vera storia di Aron Ralston (interpretato da James Franco), un alpinista statunitense che nell'aprile del 2003 rimase intrappolato in un canyon dello Utah. Il film, scritto a quattro mani da Danny Boyle e Simon Beaufoy, si basa sul libro di Ralston "Between a Rock and a Hard Place" (WEBPHOTO)