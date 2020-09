Batman Day: tutte le iniziative

Il 19 settembre è la giornata dedicata all'uomo-pipistrello più famoso della DC Comics, e per questo sono stati organizzati eventi, attività e sorprese in digitale (e non) per i tutti fan sparsi nel mondo.

Le attività per il Batman Day 2020

approfondimento

Numerose sono le iniziative organizzate intorno a questa celebrazione, alcune partite anche nei giorni precedenti mentre altre culmineranno il 19 settembre. A tutti i fan che si vogliono unire ai festeggiamenti su Internet e i social media è consigliato l'utilizzo dell'hashtag #BatmanDay (il via ufficiale è stato dato il 18 settembre sul profilo Twitter @DCComics) e visitare la sezione dedicata del sito della DC Comics per ricevere le ultime notizie e aggiornamenti sul Batman Day 2020. Sul sito si possono trovare attività gratuite con materiale da stampare a casa a tema Batman e molto altro dell'universo del supereroe di Gotham City, come le istruzioni per una maschera e un mantello fai-da-te o un video dimostrativo per la creazione del proprio Bat-segnale. Inoltre fino al 31 ottobre 2020 è disponibile il nuovo tema Waze Batman per gli utenti dell'app di navigazione gps. I conducenti che usano Waze possono scegliere di ascoltare le indicazioni nello stile di Batman, con la voce dell'attore Kevin Conroy di “Batman: The Animated Series”, oltre a selezionare un'icona personalizzata della Batmobile. Per chi invece desidera un'esperienza più da "cattivo" si possono impostare le indicazioni vocali dell'Enigmista (doppiato dall'attore Wally Wingert). Gli utenti di Waze di tutto il mondo potranno ascoltare tali funzioni in inglese, spagnolo e portoghese. Lanciata lo scorso 31 agosto, in collaborazione con RAM Racing, la Batman Virtual Run propone invece ai partecipanti di svolgere una corsa o una camminata di 5 o 10 chilometri durante il giorno o nell'oscurità della notte (ma con indumenti catarifrangenti per sicurezza) ricevendo un abbigliamento esclusivo con il marchio Batman, una medaglia, un berretto e altri gadget.