La Belle Epoque, l'anteprima del film

Il disilluso fumettista Victor si trova nel bel mezzo di una crisi professionale e sentimentale ma gli capita l'occasione per tornare nella settimana più bella della sua vita. Accade ne La belle Epoque, film diretto da Nicolas Bedos del quale potremo vedere alcuni minuti in anteprima su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due alle ore 21 di martedì 5 novembre all’interno di 100x100Cinema. L'uscita in sala è fissata giovedì 7 novembre (distribuito da I Wonder Picture). Nel cast tra gli altri Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant, Doria Tillier, Pierre Arditi e Denis Podalydès.



La belle époque racconta la storia di Victor (Daniel Auteuil), un sessantenne che ha smarrito tutte le sue illusioni e non ha feeling, per usare un eufemismo, col presente ritmato dalle tecnologie e segnato da un rapporto di coppia in crisi da tempo. Ma arriva il colpo di scena ed è di quelli che cambia il corso della vita: l'imprenditore di successo Antoine (Guillaume Canet) gli offre uno straniante viaggio nel tempo. Con un cocktail di arte teatrale e ricostruzione storica, l'azienda permette ai suoi clienti di tornare indietro nel tempo in un'epoca da loro scelta. Victor vuole rivivere la settimana più importante della sua vita, che ha una data ben precisa: 16 maggio 1974. Quarant'anni prima ha conosciuto la donna della sua vita, Marianne (Fanny Ardant), in un café di Lione.