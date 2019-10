The Informer - Tre secondi per sopravvivere: l'anteprima

The Informer - Tre secondi per sopravvivere è l'adattamento cinematografico del libro Tre sekunder, scritto da Börge Hellström e Anders Roslund. Diretto da Andrea Di Stefano e con tra gli altri Rosamund Pike e Clive Owen, arriva al cinema giovedì 17 ottobre distribuito da Adler Entertainment. Potete vederne alcuni minuti in anteprima mercoledì 16 alle ore 20.50su Sky Cinema Action.



Pete (Joel Kinnaman) è un ex militare addetto alle operazioni speciali, congedato con onore. Ma si trova in una situazione difficile: è costretto a diventare violento per difendere sua moglie (Ana de Armas): per questo viene arrestato e portato in carcere. Due agenti dell'FBI (Rosamund Pike e Clive Owen) gli offrono la libertà anticipata purché diventi un loro informatore e che ricorra alle abilità che ha acquisito durante la sua vita da militare per collaborare a incastrare il più temuto e potente boss della criminalità newyorkese ribattezzato The General. Quando l'operazione destinata a un esito positivo e Pete respira aria di libertà, una azione causa la morte di un agente di polizia sotto copertura. E lui si ritrova esattamente in mezzo nella lotta tra criminali e FBI.