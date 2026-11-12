Si girerà nel 2027 nella Repubblica dominicana il nuovo film della regista di "Lady in The Lake". Fogelson, presidente di Lionsgate, ha definito la sceneggiatura "irresistibile" Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Con un cast che riunisce icone affermate e volti nuovi della cinematografia internazionale in grado di trascinare le folle in sala, Wet, il nuovo progetto per il grande schermo di Alma Har'el, è già uno dei film più attesi delle prossime stagioni.

La genericità temporale è legata alla mancanza di dettagli su quando il film sarà pronto. La produzione è già avviata e le riprese partiranno nel 2027 ma per adesso non c'è una data d'uscita specifica.

Ciò che è noto, al momento, è l'elenco delle star coinvolte nel cast. Il film vedrà la partecipazione di Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Connor Storrie, Odessa A'zion e Rosalia, ormai avviata a una carriera ampia, che affianca la recitazione alla musica.

Cast stellare, trama top secret I dettagli su Wet, una produzione dal cast stellare, sono stati diffusi in esclusiva da Deadline che ha riferito quando è noto, al momento, sulla produzione i cui diritti di distribuzione sono stati acquisiti da Lionsgate.

Adam Fogelson, presidente di Lionsgate, ha descritto con entusiasmo il lavoro della regista israeliano-statunitense, anche co-sceneggiatrice del film, scritto a quattro mani con Christian Stangeby. “La sceneggiatura è irresistibile. Con Alma al timone, non vediamo l’ora di entrare in acqua con questo gruppo di persone incredibilmente talentuose, sia davanti che dietro la macchina da presa”.

Lionsgate non può che essere felice del gruppo di attori principali schierati per il film, la cui trama è ancora top secret.

Ciò che si sa è che la storia potrebbe essere ambientata in alto mare. Le riprese, sempre secondo la fonte, sono in programma per il 2027 nella Repubblica Dominicana. Leggi anche L'essere amato al cinema, Bardem e il prezzo delle assenze: recensione