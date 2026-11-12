Wet, Connor Storrie, Bardem, Rosalia, Rebecca Ferguson riuniti nel nuovo film di Har’elCinema
Si girerà nel 2027 nella Repubblica dominicana il nuovo film della regista di "Lady in The Lake". Fogelson, presidente di Lionsgate, ha definito la sceneggiatura "irresistibile"
Con un cast che riunisce icone affermate e volti nuovi della cinematografia internazionale in grado di trascinare le folle in sala, Wet, il nuovo progetto per il grande schermo di Alma Har'el, è già uno dei film più attesi delle prossime stagioni.
La genericità temporale è legata alla mancanza di dettagli su quando il film sarà pronto. La produzione è già avviata e le riprese partiranno nel 2027 ma per adesso non c'è una data d'uscita specifica.
Ciò che è noto, al momento, è l'elenco delle star coinvolte nel cast. Il film vedrà la partecipazione di Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Connor Storrie, Odessa A'zion e Rosalia, ormai avviata a una carriera ampia, che affianca la recitazione alla musica.
Cast stellare, trama top secret
I dettagli su Wet, una produzione dal cast stellare, sono stati diffusi in esclusiva da Deadline che ha riferito quando è noto, al momento, sulla produzione i cui diritti di distribuzione sono stati acquisiti da Lionsgate.
Adam Fogelson, presidente di Lionsgate, ha descritto con entusiasmo il lavoro della regista israeliano-statunitense, anche co-sceneggiatrice del film, scritto a quattro mani con Christian Stangeby. “La sceneggiatura è irresistibile. Con Alma al timone, non vediamo l’ora di entrare in acqua con questo gruppo di persone incredibilmente talentuose, sia davanti che dietro la macchina da presa”.
Lionsgate non può che essere felice del gruppo di attori principali schierati per il film, la cui trama è ancora top secret.
Ciò che si sa è che la storia potrebbe essere ambientata in alto mare. Le riprese, sempre secondo la fonte, sono in programma per il 2027 nella Repubblica Dominicana.
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Har'el annuncia un film pieno di "situazioni imprevedibili"
Alma Har'el si è affermata presso la critica e il grande pubblico per la qualità di film e serie televisive come l'acclamato e pluripremiato Honey Boy (2019), il documentario Bombay Beach (2022) e la serie La donna del lago, trasmessa da Apple Tv+.
Wet si annuncia come un film sorprendente, probabilmente intriso di satira sociale e non incasellato in un genere specifico.
A Deadline ha detto: "Ultimamente, ho dovuto trovare l’umorismo nel caos e nell’umanità nelle situazioni più imprevedibili. Sono grato a Lionsgate per aver abbracciato un film che parla di questo momento selvaggio nel tempo. Sono incredibilmente entusiasta di riunire questo straordinario gruppo di attori".
Ci si può aspettare di tutto, allora, visto quanto dichiarato dalla regista che è riuscita ad accaparrarsi interpreti di primissimo livello, tutti in grado di incuriosire il grande pubblico.
Inutile dire che nel gruppo di attori spicca il nome di Connor Storrie, golden boy dello schermo e outsider di Hollywood ormai richiestissimo dai grandi studios.
La star di Heated Rivalry ha già molti altri progetti in cantiere, oltre alle nuove stagioni dello show ambientato nel mondo dell'hockey, inclusi i film Ghost Rider, Peaked e The Bell Jar, tutti ancora da realizzare.
A sorpresa, c'è anche Rosalia nel cast, che si è fatta valere anche come attrice nell'ultima stagione di Euphoria, progetto che comunque non è stato il suo primo sullo schermo, dove ha debuttato con Dolor y gloria di Almodóvar.
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