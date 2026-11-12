L'essere amato, Javier Bardem e il prezzo delle assenze: recensione

Esteban è un uomo abituato a decidere, dirigere e ottenere ciò che vuole. Ha due Oscar, una carriera internazionale e il prestigio necessario per imporre le proprie condizioni sul set. Eppure, quando si tratta di Emilia, la sua sicurezza si rivela molto meno solida. La distanza tra i due emerge anche da dettagli apparentemente insignificanti: Esteban non sa nemmeno quale sia il gusto di gelato preferito dalla figlia. Non conosce le sue abitudini, i suoi desideri, la persona che è diventata durante gli anni in cui lui non c’era. La sua assenza ha lasciato un vuoto che nessuna proposta professionale può cancellare automaticamente.

A rendere ancora più difficile il confronto è la nuova famiglia del regista: una moglie e due figli biondissimi, appartenenti a un mondo ordinato e distante, che Emilia guarda con invidia mista a rabbia. Non è soltanto la famiglia che non ha avuto, ma la dimostrazione concreta di come il padre sia riuscito a costruire una nuova vita senza di lei.

L'essere amato non trasforma questo sentimento in una semplice rivalità, ma lascia affiorare il dolore di chi si è sentito escluso e deve ora confrontarsi con una felicità altrui che rende ancora più evidente la propria mancanza. Esteban, invece, sembra incapace di comprendere fino in fondo quanto la sua assenza abbia condizionato la figlia. La possibilità di affidarle il ruolo da protagonista nel nuovo film diventa così un gesto dalle intenzioni ambigue: un tentativo di riparazione, forse, ma anche una scelta che gli permette di ritrovare Emilia alle proprie condizioni.

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