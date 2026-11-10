LA TRAMA E IL CAST

Come recita la sinossi ufficiale del film Il mio nemico immaginario, Emma ha nove anni, è una bambina curiosa e fantasiosa con una passione per gli unicorni, le astronavi e gli alberi di Natale. Vive con la sua eccentrica famiglia: sua madre Sara sperimenta la cucina molecolare, la spiritosa nonna Loredana dice sempre quello che pensa e suo padre Leo, un severo insegnante di matematica, fatica a comprendere il suo mondo fatto di fantasia. Il compagno più fidato di Emma è Mojito, il suo vivace amico immaginario che la aiuta a evadere dalla realtà. Ma quando il matrimonio dei suoi genitori inizia a sgretolarsi, trovare un equilibrio tra sogni e vita reale diventa più difficile che mai. Nel frattempo, Bob, l’amico immaginario dell’infanzia di Leo, riappare improvvisamente nel disperato tentativo di riallacciare il loro legame prima di svanire per sempre. Il cast Fabio Volo, Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi, Elena Sophia Senise, Pietro Serpi, Christian Roberto, Irene Provenzi, Alessandro Piccolo e Luigi Diberti. Scritto da Antonia Liskova, Simone Poggi e Andrea Cedrola, e prodotto da Minerva Pictures e Colangelo Management con Rai Cinema, il film Il mio nemico immaginario affronta il tema delle dinamiche familiari attraverso un racconto di formazione sospeso tra elementi realistici e fantastici. L’amicizia immaginaria dà così forma ai desideri, alle paure e ai sentimenti difficili da esprimere e consente anche di riflettere su ciò che si rischia di perdere crescendo. Nel percorso verso l’età adulta, infatti, sorge il rischio di perdere il contatto con la propria identità più autentica.