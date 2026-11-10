Il mio nemico immaginario, il trailer del film con Fabio Volo e Loretta GoggiCinema
Nel debutto alla regia di Antonia Liskova c'è anche Giulia Bevilacqua. La commedia sarà presentata in anteprima alla 44ª edizione del Torino Film Festival e arriverà nei cinema il 10 dicembre 2026
È uscito il trailer della commedia Il mio nemico immaginario, il debutto alla regia di Antonia Liskova. Il film, con protagonisti Fabio Volo, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi, arriverà nei cinema il 10 dicembre 2026 distribuito da Filmclub Distribuzione. Prima dell’uscita in sala, la pellicola sarà presentata in anteprima alla 44ª edizione del Torino Film Festival nella sezione Zibaldone.
LA TRAMA E IL CAST
Come recita la sinossi ufficiale del film Il mio nemico immaginario, Emma ha nove anni, è una bambina curiosa e fantasiosa con una passione per gli unicorni, le astronavi e gli alberi di Natale. Vive con la sua eccentrica famiglia: sua madre Sara sperimenta la cucina molecolare, la spiritosa nonna Loredana dice sempre quello che pensa e suo padre Leo, un severo insegnante di matematica, fatica a comprendere il suo mondo fatto di fantasia. Il compagno più fidato di Emma è Mojito, il suo vivace amico immaginario che la aiuta a evadere dalla realtà. Ma quando il matrimonio dei suoi genitori inizia a sgretolarsi, trovare un equilibrio tra sogni e vita reale diventa più difficile che mai. Nel frattempo, Bob, l’amico immaginario dell’infanzia di Leo, riappare improvvisamente nel disperato tentativo di riallacciare il loro legame prima di svanire per sempre. Il cast Fabio Volo, Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi, Elena Sophia Senise, Pietro Serpi, Christian Roberto, Irene Provenzi, Alessandro Piccolo e Luigi Diberti. Scritto da Antonia Liskova, Simone Poggi e Andrea Cedrola, e prodotto da Minerva Pictures e Colangelo Management con Rai Cinema, il film Il mio nemico immaginario affronta il tema delle dinamiche familiari attraverso un racconto di formazione sospeso tra elementi realistici e fantastici. L’amicizia immaginaria dà così forma ai desideri, alle paure e ai sentimenti difficili da esprimere e consente anche di riflettere su ciò che si rischia di perdere crescendo. Nel percorso verso l’età adulta, infatti, sorge il rischio di perdere il contatto con la propria identità più autentica.
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I PROTAGONISTI E LA REGISTA
- Nato il 23 giugno 1972 a Calcinate, in provincia di Bergamo, Fabio Volo ha pubblicato numerosi romanzi, inclusi Esco a fare due passi, È una vita che ti aspetto e Il giorno in più. È inoltre noto per il programma radiofonico Il Volo del Mattino su Radio Deejay e per la partecipazione alla trasmissione televisiva Le Iene.
- Nata il 29 settembre 1950 a Roma, Loretta Goggi è protagonista della televisione italiana fin dagli anni Sessanta. Attrice, conduttrice e cantante, ha riscosso il maggior successo discografico con il brano Maledetta primavera (1981).
- Nata il 19 maggio 1979 a Roma, Giulia Bevilacqua ha debuttato in televisione nel 2003 nella terza stagione della serie tv Un medico in famiglia. Ha poi recitato nella serie tv Distretto di Polizia e nel film Pare parecchio Parigi (2024) di Leonardo Pieraccioni.
- Nata il 25 marzo 1977 a Bojnice, in Slovacchia, Antonia Liskova ha debuttato come attrice nel film C’era un cinese in coma (2000) di Carlo Verdone. Nel 2008 ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello come Miglior attrice protagonista per il film Riparo, nel 2010 ha recitato nella serie tv Tutti pazzi per amore con Emilio Solfrizzi e nel 2026 ha debuttato alla regia nella commedia Il mio nemico immaginario.
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