Godzilla Minus Zero, , trama e cast del film di Takashi Yamazaki

Il 12 novembre torna anche in Italia il misterioso mostro giapponese pià famoso del mondo. Esce infatti al cinema Godzilla Minus Zero, scritto, diretto e curato negli effetti visivi dal regista Takashi Yamazaki. Si tratta del sequel di Godzilla Minus One del 2023 e del 39esimo capitolo della saga. Il film è stato presentato in anteprima al New York Film Festival il 26 settembre e ha già fatto il suo debutto sul grande schermo in Giappone il 3 novembre. Ecco qualche curiosità da sapere sull’attesissima pellicola.

Siamo nel 1948, due anni dopo la sconfitta di Godzilla, in un Giappone che si sta ancora risollevando dalle devastazioni della guerra e dalle conseguenze degli attacchi del mostro. L'ex pilota kamikaze Kōichi Shikishima ha sposato Noriko, sopravvissuta all'attacco di Godzilla nel quartiere di Ginza. Insieme, i due crescono la piccola Akiko, adottata dalla coppia, con il sostegno della vicina Sumiko Ōta, che nel frattempo ha aperto un orfanotrofio locale. Kenji Noda, diventato direttore dell'Ufficio governativo per la risposta alle catastrofi su larga scala, collabora con alcuni vecchi compagni, tra cui il giovane Shirō Mizushima, il capitano Seiji Akitsu e l'ex comandante di cacciatorpediniere Tatsuo Hotta, oltre che con nuovi collaboratori, per preparare il Paese ad affrontare eventuali minacce future. Ed ecco che la minaccia si presenta: una nuova creatura mostruosa attacca la città di Matsumoto. Inizialmente simile a un drago dotato di una sola testa, il kaiju scatena venti della potenza di un uragano e sprigiona raggi gravitazionali capaci di sollevare e distruggere edifici, treni e tutto quello che incontra. In seguito, il mostro assume la sua forma completa a tre teste, diventando noto come King Ghidorah. Nel frattempo Godzilla si rigenera e riemerge dalle acque al largo della costa, più grande e aggressivo di prima.

Il cast del film

Nel cast del film ci sono alcuni attori che avevano preso parte già al precedente Godzilla Minus One, come Ryunosuke Kamiki che torna a vestire i panni del pilota Kōichi Shikishima. Minami Hamabe è ancora una volta Noriko Shikishima, Hideteka Yoshioka è Kenji Noda, Yuki Yamada è Shirō Mizushima, Kuranosuke Sasaki è Seiji Akitsu, Sakura Ando è Sumiko Ōta, Miou Tanaka è Tatsuo Hotta e Sae Nagatami è Akiko. A completare il gruppo di personaggi che danno vita alla pellicola ci sono: Min Tanaka che interpreta Kanji Murakami, Masami Nagasawa che presta il volto a Makoto Aoyama e Jun Kunimura nei panni del Dr. Ogata.

La produzione e distribuzione del film

Godzilla Minus Zero arriva in Italia anche nel formato IMAX. Il produttore Kazuaki Kishida ha affermato che i primi progetti per un sequel di Godzilla Minus One risalgono alla fine di maggio 2023, quando la prima proiezione della versione completa del film riservata ai dipendenti della casa di produzione Toho suscitò reazioni particolarmente entusiaste. Poco prima dell'uscita nelle sale, avvenuta nel novembre dello stesso anno, il regista Takashi Yamazaki presentò una prima bozza della trama del nuovo capitolo, composta da cinque pagine. Kishida ha ricordato che, sebbene alcuni elementi fossero diversi rispetto alla versione definitiva, “l'impianto narrativo principale era già stato delineato”. In seguito al successo di critica e pubblico di Godzilla Minus One - diventato uno dei film giapponesi con i maggiori incassi di sempre e vincitore, tra gli altri riconoscimenti, del premio Oscar per i migliori effetti visivi -, Yamazaki venne ufficialmente confermato alla regia di un nuovo capitolo della saga il 1º novembre 2024. L'11 febbraio 2025, durante la 23ª edizione dei Visual Effects Society Awards, Yamazaki rivelò che la sceneggiatura e gli storyboard del nuovo film erano ancora in lavorazione. Il regista anticipò inoltre che la produzione avrebbe probabilmente richiesto un budget superiore a quello del film precedente, realizzato con meno di 15 milioni di dollari.