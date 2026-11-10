Godzilla Minus Zero, , trama e cast del film di Takashi Yamazaki

Torna nelle sale il 12 novembre, più spaventoso e gigantesco che mai, il mostro della famosa saga giapponese. Il regista, con questo capitolo, realizza anche un suo sogno
Il 12 novembre torna anche in Italia il misterioso mostro giapponese pià famoso del mondo. Esce infatti al cinema Godzilla Minus Zero, scritto, diretto e curato negli effetti visivi dal regista Takashi Yamazaki. Si tratta del sequel di Godzilla Minus One del 2023 e del 39esimo capitolo della saga. Il film è stato presentato in anteprima al New York Film Festival il 26 settembre e ha già fatto il suo debutto sul grande schermo in Giappone il 3 novembre. Ecco qualche curiosità da sapere sull’attesissima pellicola.
La trama di Godzilla Minus Zero
Siamo nel 1948, due anni dopo la sconfitta di Godzilla, in un Giappone che si sta ancora risollevando dalle devastazioni della guerra e dalle conseguenze degli attacchi del mostro. L'ex pilota kamikaze Kōichi Shikishima ha sposato Noriko, sopravvissuta all'attacco di Godzilla nel quartiere di Ginza. Insieme, i due crescono la piccola Akiko, adottata dalla coppia, con il sostegno della vicina Sumiko Ōta, che nel frattempo ha aperto un orfanotrofio locale. Kenji Noda, diventato direttore dell'Ufficio governativo per la risposta alle catastrofi su larga scala, collabora con alcuni vecchi compagni, tra cui il giovane Shirō Mizushima, il capitano Seiji Akitsu e l'ex comandante di cacciatorpediniere Tatsuo Hotta, oltre che con nuovi collaboratori, per preparare il Paese ad affrontare eventuali minacce future. Ed ecco che la minaccia si presenta: una nuova creatura mostruosa attacca la città di Matsumoto. Inizialmente simile a un drago dotato di una sola testa, il kaiju scatena venti della potenza di un uragano e sprigiona raggi gravitazionali capaci di sollevare e distruggere edifici, treni e tutto quello che incontra. In seguito, il mostro assume la sua forma completa a tre teste, diventando noto come King Ghidorah. Nel frattempo Godzilla si rigenera e riemerge dalle acque al largo della costa, più grande e aggressivo di prima.
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Il cast del film
Nel cast del film ci sono alcuni attori che avevano preso parte già al precedente Godzilla Minus One, come Ryunosuke Kamiki che torna a vestire i panni del pilota Kōichi Shikishima. Minami Hamabe è ancora una volta Noriko Shikishima, Hideteka Yoshioka è Kenji Noda, Yuki Yamada è Shirō Mizushima, Kuranosuke Sasaki è Seiji Akitsu, Sakura Ando è Sumiko Ōta, Miou Tanaka è Tatsuo Hotta e Sae Nagatami è Akiko. A completare il gruppo di personaggi che danno vita alla pellicola ci sono: Min Tanaka che interpreta Kanji Murakami, Masami Nagasawa che presta il volto a Makoto Aoyama e Jun Kunimura nei panni del Dr. Ogata.
La produzione e distribuzione del film
Godzilla Minus Zero arriva in Italia anche nel formato IMAX. Il produttore Kazuaki Kishida ha affermato che i primi progetti per un sequel di Godzilla Minus One risalgono alla fine di maggio 2023, quando la prima proiezione della versione completa del film riservata ai dipendenti della casa di produzione Toho suscitò reazioni particolarmente entusiaste. Poco prima dell'uscita nelle sale, avvenuta nel novembre dello stesso anno, il regista Takashi Yamazaki presentò una prima bozza della trama del nuovo capitolo, composta da cinque pagine. Kishida ha ricordato che, sebbene alcuni elementi fossero diversi rispetto alla versione definitiva, “l'impianto narrativo principale era già stato delineato”. In seguito al successo di critica e pubblico di Godzilla Minus One - diventato uno dei film giapponesi con i maggiori incassi di sempre e vincitore, tra gli altri riconoscimenti, del premio Oscar per i migliori effetti visivi -, Yamazaki venne ufficialmente confermato alla regia di un nuovo capitolo della saga il 1º novembre 2024. L'11 febbraio 2025, durante la 23ª edizione dei Visual Effects Society Awards, Yamazaki rivelò che la sceneggiatura e gli storyboard del nuovo film erano ancora in lavorazione. Il regista anticipò inoltre che la produzione avrebbe probabilmente richiesto un budget superiore a quello del film precedente, realizzato con meno di 15 milioni di dollari.
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Le curiosità sul film
Godzilla Minus Zero è il primo titolo della saga a ricevere dalla Motion Picture Association il divieto ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto negli Stati Uniti. Intanto il regista Takashi Yamazaki ha già dichiarato di essere disposto a tornare per dirigere un terzo film di questa saga di Godzilla, qualora Toho decidesse di farlo. La pellicola è la 34esima prodotta da Toho, lo storico studio giapponese che ne detiene i diritti, e il sesto film della cosiddetta era Reiwa del franchise. In Godzilla Minus Zero compare uno dei mostri più celebri e iconici della mitologia di Godzilla, ovvero il temutissimo King Ghidorah.
Il sogno realizzato del regista
Il regista Takashi Yamazaki ha confessato a Reuters di aver realizzato un suo sogno da bambino con questo film: un drago dorato a tre teste che al cinema devastava la città di montagna in cui è cresciuto, Matsumoto. Yamazaki ha raccontato che sperava di vedere King Ghidorah seminare il caos a Matsumoto in Ghidorah, the Three-Headed Monster, ma rimase deluso perché la città compariva poco sul suo cammino. “Così, 55 anni dopo, ho fatto apparire King Ghidorah nel mio film. Ho avuto l’occasione di realizzare il film che avrei voluto vedere allora e ho creato le immagini che volevo mostrare al me stesso più giovane, come per dirgli: 'È questo che volevi vedere, vero?'”, ha rivelato. In realtà, il film originale a cui fa riferimento il regista uscì nel 1964, stesso anno di nascita di Tamazaki, e la versione di cui invece parla è probabilmente quella ridotta che Ishirō Honda preparò per il Toho Champion Festival, la maratona di film per bambini proiettata nel 1971. Il film è quindi legato a un ricordo d’infanzia del regista che ha anche evidenziato che con Godzilla Minus Zero non cerca di replicare il successo del suo precedente film. A chi ha lavorato con lui ha detto di concentrarsi a “realizzare il miglior film possibile su Godzilla, il miglior spettacolo d’intrattenimento possibile”.
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