Godzilla Minus Zero, il trailer del film

Ambientato in Giappone nel 1949, due anni dopo gli eventi narrati nel precedente capitolo Godzilla Minus One, segue ancora una volta le vicende di Kōichi e Niriko, ora alle prese con nuove minacce. Uscirà il 12 novembre 2026 nei cinema e in IMAX, anche in versione originale sottotitolata

È uscito il nuovo trailer del film Godzilla Minus Zero, scritto e diretto da Takashi Yamazaki, che il 12 novembre 2026 uscirà nei cinema e in IMAX, distribuito da Plaion Pictures anche in versione originale sottotitolata.

Ambientato in Giappone nel 1949, due anni dopo i tumultuosi eventi narrati nella pellicola Godzilla Minus One (2023) di Takashi Yamazaki, quando le ferite della guerra e la devastazione lasciata da Godzilla sono ancora freschi, il film Godzilla Minus Zero prosegue la storia della famiglia Shikishima e segue i protagonisti, l’ex pilota kamikaze sopravvissuto Kōichi (Ryunosuke Kamiki), la moglie Niriko (Minami Hamabe) e la piccola Akiko mentre cercano di difendere la fragile normalità che hanno appena riconquistato. Il ritorno del mostro, però, riapre per l’ennesima volta ferite non ancora del tutto rimarginate. L’incontrollabile forza distruttiva di Godzilla si dovrà inoltre confrontare con una calamità che non ha mai affrontato prima, mentre una minaccia ancora più grande incombe sull’umanità.

Nel nuovo trailer del film Godzilla Minus Zero, le inquietanti parole del dottor Ogata (Jun Kunimura) precedono sequenze di confusione e di paura, dove si succedono una donna intrappolata in una casa sospesa a mezz’aria, esplosioni, macerie che crollano dal cielo, il raggio atomico di Godzilla e la fuga di Kōichi e Noriko davanti a forze devastanti.

Presentato in anteprima mondiale al New York Film Festival il 26 settembre 2026, il film Godzilla Minus Zero aveva ricevuto una standing ovation. Il 31 ottobre 2026 sarà invece la volta dell’anteprima nazionale al Lucca Comics & Games.

Nel 2023 era uscito il primo capitolo Godzilla Minus One, che aveva riscosso un grande successo internazionale e che aveva vinto il Premio Oscar nella categoria Migliori effetti speciali, firmati dallo stesso regista Takashi Yamazaki. La pellicola, che è la 37ª realizzata per il franchise di Godzilla e la 33ª prodotta da Toho (la società di intrattenimento giapponese che aveva originariamente creato la gigantesca creatura kaijū simile a una lucertola), è stata la prima non in lingua inglese a vincere il riconoscimento, aveva battuto i concorrenti Guardiani della Galassia Vol. 3, The Creator, Napoleon e Mission: Impossible – Dead Reckoning. Il film ha incassato 116 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film giapponese di Godzilla con il maggior incasso di sempre e il terzo film di maggior successo in Giappone nel 2023.

Godzilla è un kaijū (cioè un “mostro misterioso”) del cinema giapponese, nonché il protagonista e l’antieroe di una lunga saga cinematografica che prende le mosse dall’omonimo film del 1954. Progressivamente il personaggio è apparso in film, serie tv, videogiochi, fumetti e romanzi, diventando così uno dei mostri più famosi del mondo. Concepito quando il ricordo dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, nonché l’incidente del Daigo Fukuryu Maru (la nave giapponese per la pesca dei tonni esposta e contaminata dalle radiazioni provocate il 1º marzo 1954 sull’Atollo di Bikini da un esperimento nucleare statunitense di una bomba all’idrogeno, ndr) erano ancora freschi, Godzilla è stato originariamente raffigurato come un enorme mostro preistorico anfibio, risvegliato e potenziato dalle radiazioni nucleari.