Godzilla Minus Zero, trailer del film con cui torna il re dei mostri

È uscito il video ufficiale italiano del nuovo capitolo della saga giapponese diretto da Takashi Yamazaki. La pellicola, con Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe, sarà nelle sale italiane anche in IMAX dal 12 novembre 2026, distribuito da Plaion Pictures

Godzilla torna a ruggire sul grande schermo con una nuova storia ambientata nel Giappone del dopoguerra. A poco più di due mesi dall'arrivo nelle sale italiane, è stato pubblicato il trailer ufficiale italiano di Godzilla Minus Zero (che potete guardare nel video posto in alto, in testa a questo articolo), nuovo capitolo della saga firmato da Takashi Yamazaki, già regista di Godzilla Minus One e The Eternal Zero.

Il film sarà distribuito in Italia da Plaion Pictures, nell'ambito della partnership strategica con TOHO Global, e arriverà nei cinema dal 12 novembre 2026, anche nelle sale IMAX.

La storia riparte nel 1949

La vicenda raccontata in Godzilla Minus Zero è ambientata nel 1949, due anni dopo gli eventi del precedente attacco di Godzilla. L'umanità sembra aver recuperato una fragile stabilità, ma l'apparizione di una nuova minaccia rischia di cancellare nuovamente ogni possibilità di normalità.

Al centro della storia ci sono l'ex pilota Kōichi e sua moglie Noriko, chiamati ancora una volta a lottare per la propria sopravvivenza. La coppia dovrà affrontare il ritorno di un Godzilla descritto come ancora più potente e terrificante.

A interpretare i protagonisti sono Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe, già al centro del precedente capitolo.

Yamazaki torna dietro la macchina da presa

Con Godzilla Minus Zero, Takashi Yamazaki torna a dirigere un film della saga dopo il successo di Godzilla Minus One, che aveva conquistato nel 2024 l'Oscar per i Migliori Effetti Visivi.

Il nuovo capitolo rappresenta quindi un ritorno importante per Yamazaki, che riprende il percorso iniziato con la precedente pellicola e porta nuovamente sullo schermo il celebre kaijū.

Un'icona del cinema e della cultura pop

A più di settant'anni dalla sua nascita, Godzilla continua a essere una delle figure più riconoscibili della cultura pop internazionale.

Nel corso della sua lunga storia cinematografica, il mostro giapponese è diventato anche una rappresentazione delle paure e delle fragilità dell'essere umano. Godzilla Minus Zero riparte da questa eredità e la inserisce in una nuova storia di sopravvivenza, mettendo ancora una volta al centro il confronto tra l'umanità e una creatura capace di minacciarne l'esistenza.