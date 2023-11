Godzilla Minus One, pubblicato il secondo trailer del film

Dall’1 al 6 dicembre Godzilla Minus One arriverà in sala in versione originale sottotitolata in italiano

Il canale YouTube di GODZILLA OFFICIAL by TOHO ha pubblicato il nuovo trailer della pellicola in uscita nelle sale cinematografiche italiane a dicembre. Godzilla Minus One è il nuovo capitolo sul re dei Mostri che da quasi settant’anni spaventa, intrattiene ed emoziona il pubblico di tutto il mondo.

Grande attesa per Godzilla Minus One, il nuovo capitolo ambientato nel Giappone del dopoguerra dove una minaccia mina la vita di tantissime persone. Takashi Yamazaki ha curato regia, sceneggiatura e VFX del film, protagonisti Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki.

La pellicola sarà distribuita da Nexo Digital come evento speciale in esclusiva. Godzilla Minus One sarà nelle sale del nostro Paese soltanto dall’1 al 6 dicembre in versione originale sottotitolata in italiano.

Nexo Digital ha raccontato il film: “L’appuntamento sul grande schermo coincide con il 70° anniversario del debutto cinematografico di Godzilla e ci trascina nel Giappone del dopoguerra, su cui incombe un nuovo terrore. È Godzilla, che costringe la popolazione del paese devastato dal conflitto a combattere nuovamente per la sua sopravvivenza".