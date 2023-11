Godzilla Minus One, il trailer e la data di uscita

Godzilla Minus One sarà nei cinema in versione originale sottotitolata in italiano solo dall’1 al 6 dicembre

Dall’1 al 6 dicembre Godzilla Minus One arriverà nelle sale cinematografiche italiane. Takashi Yamazaki ha firmato la regia, la sceneggiatura e gli effetti speciali del nuovo lavoro dedicato a uno dei grandi personaggi del mondo del cinema e non solo .

godzilla minus one, tutto quello che sappiamo

A circa settant’anni dal suo debutto, Godzilla (FOTO) sarà protagonista di un nuovo film prodotto dalla casa di produzione TOHO.

Nel nostro Paese la pellicola sarà distribuita al cinema da Nexo Digital soltanto dall’1 al 6 dicembre come evento speciale in esclusiva. Il film sarà proposto in versione originale sottotitolata in italiano.