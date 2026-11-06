Cameron Diaz è la protagonista di una giornata tremenda nel trailer della nuova commedia action in cui divide la scena, tra gli altri, con Danielle Brooks e Mark Duplass. Il titolo debutta in streaming su Netflix l'11 dicembre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Avete presente quelle giornate in cui non una cosa va per il verso giusto? Siamo certi di sì ma sarà difficile superare in termini di eventi sfortunati e circostanze infelici e assurde Cameron Diaz in Bad Day, la nuova commedia d'azione di Jake szymanski, già regista con esperienza in film dello stesso genere, come Mike & Dave - Un matrimonio da sballo.

La star statunitense è la protagonista del trailer ufficiale del film che arriverà in streaming l'11 dicembre su Netflix, visibile su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Il montaggio ci fa assaporare le atmosfere della giornata storta che dà il titolo al film, una serie di sfortunati eventi in cui le succede davvero di tutto, dagli incidenti in auto all'arresto sfiorato per una rapina in banca.

Cameron Diaz fuggitiva nel trailer del film Joy (Cameron Diaz) è la madre di una figlia adolescente a cui ha promesso di assistere a una sua partita di calcio.

Mentre si reca al campo sportivo le viene rimossa l'automobile da un'area di sosta vietata ma questo è solo il primo anello di una catena di eventi sfortunati che le povono addosso, uno dietro l'altro.

Il suo bancomat non funziona, così, nel tentativo di prelevare del denaro, finisce in un equivoco che somiglia a una rapina.

Nel tentativo di raggiungere la figlia alla partita, la vediamo percorrere la città con mezzi di fortuna, finché non attira l'attenzione delle autorità e diventa, nel giro di poche ore, una vera e propria fuggitiva. Vedi anche Cameron Diaz ha ricreato l'iconico look di "Tutti pazzi per Mary"

Cameron Diaz, mamma anche sullo schermo Le immagini del trailer di Bad Day (disponibile in alto in questo articolo e al link in basso) rivelano la costruzione di una storia a tutto ritmo e divertentissima.

Una commedia d'azione in piena regola, piena di equivoci e situazioni al limite dell'assurdo, che ricolloca Diaz in un ruolo a lei congeniale, in linea col suo più recente impegno per il piccolo schermo, il film Back in Action, pellicola del 2025 che ha segnato il suo ritorno nel mondo della recitazione dopo una pausa di circa dieci anni.

Diaz ha raccontato a People Magazine, in esclusiva, quanto le sia piaciuto recitare in questa che definisce una "mom-com", un gioco di parole con "rom-com", il genere nel quale si è misurata a lungo nella sua carriera di successo a Hollywood.

Diaz, che è diventata mamma per la terza volta a 53 anni, ha esattamente lo stesso numero di figli della sua Joy nel film e, come lei, prova a fare di tutto per mantenere gli impegni presi con ciascuno di loro. Con meno giornate difficili come quelle della protagonista del film, certo,