Addio a Sebastián Lelio, il regista premio Oscar aveva 52 anni

Il regista cileno Sebastián Lelio, vincitore dell'Oscar come miglior film straniero, per "Una donna fantastica" nel 2018, è morto all'età di 52 anni per "motivi di salute" non specificati, ha detto la sua famiglia. "Con grande tristezza annunciamo la morte, per motivi di salute, del regista Sebastián Lelio. Stiamo attraversando un momento di grande dolore e la sua memoria rimarrà per sempre tra noi", ha dichiarato la sua compagna Amalia Kassai in una dichiarazione su Instagram. Il quarto film di Lelio, Gloria, ha vinto anche il premio Film in Progress del Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián nel 2012. Il film è stato presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Berlino nel 2013, con ottime recensioni, con l'attrice protagonista Paulina García che ha ricevuto il prestigioso premio del festival come Migliore Attrice.

Nato a Mendoza, in Argentina, si è trasferito a Viña del Mar, Cile, all'età di 2 anni con la madre cilena Valeria. Non a caso, quando ha vinto l'Oscar, la stampa argentina lo ha definito "il regista argentino che ha vinto l'Oscar". In un'intervista con Clarín nel febbraio 2018, ha però chiarito la questione: "Sono nato in Argentina ma tecnicamente non sono argentino, sono cileno. Mio padre biologico è argentino ma sono cresciuto in Cile. Ho un rapporto con lui e con l'Argentina, un posto dove vado spesso, ma in senso stretto non sono argentino". Nel 2024, Lelio e altri cineasti hanno guidato una petizione contro i piani di Milei di tagliare i finanziamenti all'Incaa, l'istituto nazionale di cinema e arti audiovisuali argentino.