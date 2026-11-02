La casa con la porta blu di Notting Hill è in vendita a Londra per 7,5 milioni di sterline. L’ex abitazione di Richard Curtis, al 280 di Westbourne Park Road, prestò il suo ingresso al libraio interpretato da Hugh Grant nel film con Julia Roberts. Dietro quella soglia c’è una storia che il film non mostra: un’ex cappella battista, uno scenografo con una Polaroid e una porta originale finita all’asta. Fra terrazze e pellegrinaggi dei fan, viaggio nell’indirizzo che ha trasformato un colore in una promessa d’amore Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La casa con la porta blu di Notting Hill è in vendita a Londra per 7,5 milioni di sterline. Al 280 di Westbourne Park Road, l’ex abitazione dello sceneggiatore Richard Curtis cerca un nuovo proprietario attraverso UK Sotheby’s International Realty. Per i cinefili, però, resta l’indirizzo di William Thacker, il libraio interpretato da Hugh Grant nella commedia romantica con Julia Roberts. Kafka, in Davanti alla Legge, lascia un uomo davanti a una porta per una vita intera. Da oltre un quarto di secolo i fan di Notting Hill sostano davanti a questo uscio con lo smartphone alzato. Adesso, per chi disponga della cifra giusta, quella soglia potrebbe davvero aprirsi.

La casa con la porta blu da Richard Curtis a William Thacker Diretto nel 1999 da Roger Michell, Notting Hill racconta l’incontro fra William Thacker, timido libraio specializzato in guide di viaggio, e Anna Scott, la diva hollywoodiana interpretata da Julia Roberts. Due universi che si urtano per strada, complice un succo d’arancia, e finiscono per cercarsi proprio dietro quella porta. La proprietà era già stata proposta sul circuito delle vendite fuori mercato a una cifra vicina agli 8 milioni di sterline. Secondo The Standard, l’attuale proprietario, l’imprenditore Neil Hutchinson, l’aveva acquistata per circa 4,5 milioni. Il prezzo richiesto oggi nell’annuncio di Sotheby’s è di 7,5 milioni di sterline. Prima ancora di diventare una location, l’edificio aveva già cambiato vita. Era una cappella battista: Curtis e la compagna Emma Freud la acquistarono nel 1993 e la trasformarono in un’abitazione. Una conversione che, almeno sul piano cinematografico, avrebbe trovato parecchi fedeli

La Polaroid dello scenografo che scelse la casa di Curtis A scegliere l’ingresso per il film non fu Curtis, bensì lo scenografo Stuart Craig. Nel novembre 2024, ospite di The Jess Cagle Show su SiriusXM, lo sceneggiatore ha raccontato che Craig tornò da due giorni di sopralluoghi con un’unica Polaroid. Curtis pensò a uno scherzo: «Be’, quella è casa mia». Lo scenografo, che non lo sapeva, rimase convinto della scelta. E così l’abitazione dello scrittore diventò quella del suo personaggio. La porta originale di Notting Hill finì all’asta L’ingresso fotografato oggi dai turisti conserva il colore del mito, ma la porta non è quella utilizzata nelle riprese. L’originale ottocentesca fu venduta da Christie’s per beneficenza nel 1999, dopo che il successo del film aveva trasformato il marciapiede in una meta di pellegrinaggio. La sostituta, inizialmente dipinta di nero, è poi tornata blu. Chi comprerà la casa troverà ambienti diversi da quelli abitati da William sullo schermo: gli interni dell’appartamento furono ricostruiti in studio. L’abitazione di Curtis prestò al film il suo esterno, a cominciare dall’ingresso destinato a diventare un’icona pop

Spike in mutande e i paparazzi davanti alla porta blu Già nel prologo, con la voce fuori campo, William presenta la casa comprata insieme alla moglie, prima che lei lo lasciasse per un uomo somigliante a Harrison Ford. Ma la consacrazione della soglia arriva quando il coinquilino Spike, interpretato dal gallese Rhys Ifans, si mostra in mutande davanti ai fotografi a caccia di Anna. La diva è nascosta all’interno; fuori, la celebrità ha già occupato il marciapiede. È uno dei piccoli miracoli della commedia di Curtis: una porta domestica diventa il confine fra il bisogno di essere amati e l’impossibilità di passare inosservati. Da una parte l’imbarazzo di William, dall’altra l’assedio di Anna. Nel mezzo, Spike, vestito con una fiducia nel prossimo che il suo guardaroba non merita. A pochi passi, il pellegrinaggio cinefilo continua fra le librerie vere e quelle di celluloide. Al 142 di Portobello Road, il negozio usato per gli esterni della fittizia Travel Book Co oggi vende souvenir. La libreria che ispirò il film, invece, si trova al 13 di Blenheim Crescent: è l’attuale The Notting Hill Bookshop, dove i libri continuano ad avere diritto di cittadinanza. Dentro la casa di Notting Hill tra atelier e terrazza Al di là del pedigree cinematografico, la proprietà ha argomenti propri. La scheda di Sotheby’s indica tre camere da letto e una superficie di circa 256 metri quadrati. Cucina, sala da pranzo e soggiorno occupano un grande ambiente aperto, concepito come atelier d’artista, sotto un soffitto a volta con travi a vista e lucernari. Un soppalco ospita lo studio, fiancheggiato dagli scaffali. La camera principale dispone di armadi e bagno privato con doppio lavabo, vasca e doccia separata. Una scala a chiocciola conduce alla terrazza sul tetto, affacciata sui tetti del quartiere. Completa la proprietà un cortile giardino che si estende per circa dieci metri: abbastanza per cenare all’aperto e dimenticare, almeno per qualche minuto, i telefoni puntati dall’altra parte dell’ingresso