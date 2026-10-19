Joe Manganiello svela trama del Batman mai realizzato da Ben Affleck

L'attore avrebbe interpretato Deathstroke nel film cancellato dedicato al Cavaliere Oscuro. La storia prevedeva una vendetta contro Bruce Wayne e uno scontro finale per le strade di Gotham. Nel suo nuovo memoir, Bloodlines, Manganiello racconta che il film avrebbe avuto le atmosfere di un thriller ispirato a The Game di David Fincher. Convinto che Batman fosse responsabile della morte di suo figlio, Deathstroke avrebbe pianificato una vendetta mirata a distruggere ogni aspetto della vita del supereroe Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Joe Manganiello ha svelato nuovi dettagli sul film di Batman che Ben Affleck avrebbe dovuto scrivere, dirigere e interpretare, prima che il progetto venisse accantonato. L'attore, che aveva vestito i panni del supercriminale Deathstroke in Justice League, avrebbe ripreso il ruolo come antagonista principale della pellicola mai realizzata. Nel suo nuovo memoir, Bloodlines, Manganiello racconta che il film avrebbe avuto le atmosfere di un thriller ispirato a The Game di David Fincher. Convinto che Batman fosse responsabile della morte di suo figlio, Deathstroke avrebbe pianificato una vendetta mirata a distruggere ogni aspetto della vita del supereroe. La storia avrebbe previsto l'omicidio del commissario Gordon, il rapimento di Alfred Pennyworth e un'incursione nella Batcaverna. In una sequenza centrale, Deathstroke avrebbe inoltre quasi ucciso Batman e Batgirl, prima che entrambi riuscissero a fuggire a bordo di un treno sopraelevato.

Lo scontro finale nelle strade di Gotham Il film si sarebbe concluso con un confronto tra Batman e Deathstroke per le strade di Gotham. Secondo Manganiello, Affleck avrebbe immaginato una sequenza d'azione ispirata a una battaglia realizzata in computer grafica nel videogioco Batman: Arkham Asylum, con la regia di Tim Miller. L'attore ha raccontato di essere rimasto entusiasta all'idea di partecipare al progetto, apprezzando in particolare il lavoro di Affleck dietro la macchina da presa in The Town. Aveva tuttavia espresso qualche perplessità sulla quantità di responsabilità che il collega avrebbe dovuto assumersi, occupandosi contemporaneamente di sceneggiatura, regia, produzione e interpretazione. Approfondimento Batman 2, Robert Pattinson rompe il silenzio sulla pausa