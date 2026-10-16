Nella casa dei segreti, prime immagini del sequel di Una di famiglia

Sydney Sweeney e Michele Morrone tornano a condividere la scena in Nella Casa dei Segreti, il sequel di Una di famiglia (The Housemaid).

Dal set di Hoboken, nel New Jersey, arrivano le prime immagini dei due attori (potete guardarle in fondo a questo articolo), che riprendono rispettivamente i ruoli di Millie Calloway ed Enzo. Il nuovo capitolo prosegue la storia del thriller tratto dai romanzi di Freida McFadden, riportando al centro una protagonista che sembra non riuscire a lasciarsi alle spalle le case in cui si nascondono segreti e pericoli.

Dopo il successo del primo film, diretto da Paul Feig, il progetto torna con una nuova vicenda ispirata al secondo volume della saga letteraria. Accanto a Sweeney e Morrone ci saranno anche Kirsten Dunst, Anthony Kelly, Stephen Kalyn, già visto in Off Campus, e Brittany Snow. L'uscita nelle sale è prevista per dicembre 2027.