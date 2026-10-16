Nella casa dei segreti, prime immagini del sequel di Una di famiglia

Nella casa dei segreti, Sydney Sweeney e Michele Morrone nel sequel di Una di famigliaCinema
Le prime immagini dal set di Hoboken mostrano i due attori di nuovo nei panni di Millie ed Enzo. Il thriller diretto da Paul Feig riprende la storia dal secondo romanzo di Freida McFadden e arriverà al cinema a dicembre 2027
Sydney Sweeney e Michele Morrone tornano a condividere la scena in Nella Casa dei Segreti, il sequel di Una di famiglia (The Housemaid).
Dal set di Hoboken, nel New Jersey, arrivano le prime immagini dei due attori (potete guardarle in fondo a questo articolo), che riprendono rispettivamente i ruoli di Millie Calloway ed Enzo. Il nuovo capitolo prosegue la storia del thriller tratto dai romanzi di Freida McFadden, riportando al centro una protagonista che sembra non riuscire a lasciarsi alle spalle le case in cui si nascondono segreti e pericoli.
Dopo il successo del primo film, diretto da Paul Feig, il progetto torna con una nuova vicenda ispirata al secondo volume della saga letteraria. Accanto a Sweeney e Morrone ci saranno anche Kirsten Dunst, Anthony Kelly, Stephen Kalyn, già visto in Off Campus, e Brittany Snow. L'uscita nelle sale è prevista per dicembre 2027.
La trama di Nella Casa dei Segreti
Dopo aver salvato Nina e sua figlia Cece dal marito violento Andrew, Millie cerca di ricominciare da capo a New York. La possibilità di una nuova vita sembra arrivare con un altro lavoro domestico, questa volta presso la famiglia Garrick. Douglas Garrick le affida un compito preciso: non disturbare la moglie Wendy, che trascorre gran parte del tempo chiusa in casa e non parla con nessuno. Secondo il marito, la donna sarebbe malata.
Millie, tuttavia, comincia presto a intuire che dietro quella situazione si nasconde qualcosa di più inquietante. Come già accaduto in passato, la casa in cui lavora si rivela un ambiente pieno di segreti, dove la protagonista dovrà imparare a riconoscere i pericoli prima che sia troppo tardi.
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Sydney Sweeney e Michele Morrone di nuovo insieme
Le immagini girate a Hoboken confermano il ritorno di Michele Morrone nel ruolo di Enzo, il giardiniere dal fascino enigmatico già apparso nel primo film. Nel secondo capitolo il personaggio dovrebbe assumere un'importanza maggiore, seguendo l'evoluzione del rapporto con Millie raccontata nel romanzo di Freida McFadden.
Il legame tra i due sarà quindi uno degli elementi da seguire nel nuovo thriller. Le prime sequenze dal set non svelano dettagli significativi sulla trama, ma offrono un primo assaggio del ritorno della coppia sullo schermo.
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Paul Feig torna alla regia del sequel
Anche per Nella Casa dei Segreti la regia è affidata a Paul Feig. Freida McFadden e Rebecca Sonnenshine tornano invece alla sceneggiatura, con il compito di adattare il secondo romanzo della serie dedicata a Millie Calloway.
Il film prosegue così l'espansione cinematografica dell'universo narrativo creato da McFadden, costruito intorno a segreti domestici, rapporti di potere e verità nascoste dietro apparenze rassicuranti. Per scoprire come evolverà la storia di Millie ed Enzo bisognerà attendere l'arrivo nelle sale, fissato per dicembre 2027.
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Le due star statunitensi hanno rubato la scena alla proiezione newyorkese del thriller diretto da Paul Feig che le vede antagoniste in una trama avvincente e ricca di colpi di scena. Con loro anche Brendon Sklenar, interprete del ruolo maschile principale, e Michele Morrone, che è stato già diretto da Feig nel sequel di 'Un piccolo favore'. La pellicola, che debutterà nelle sale americane il 1°gennaio, arriverà nello stesso giorno anche in Italia A cura di Vittoria Romagnuolo