Holland, trama e cast del film con Nicole Kidman stasera in tv

Introduzione
Venerdì 9 ottobre, Rai 3 propone in prima serata il thriller psicologico diretto da Mimi Cave con Nicole Kidman, Matthew Macfadyen e Gael García Bernal. Al centro della storia c’è un’insegnante di una tranquilla cittadina del Michigan, convinta che il marito la tradisca. Indagando su di lui, però, scoprirà una verità molto più inquietante
Quello che devi sapere
La trama
Holland - su Italia 1 venerdì 9 ottobre - è ambientato agli anizi degli anni Duemila a Holland, piccolo centro del Michigan fondato da coloni olandesi. In questa cittadini celebre per i suoi mulini e per il festival dei tulipani vive Nancy Vandergroot, insegnante di economia domestica e casalinga modello. Ha accanto il marito Fred, stimato oculista e figura rispettata della comunità, e il figlio adolescente Harry. La routine di Nancy viene scossa da alcuni dettagli che non tornano. Fred si assenta spesso per presunti congressi fuori città. In casa compaiono fotografie istantanee, anche se la famiglia non possiede una macchina adatta a scattarle. Convinta che il marito abbia un’amante, Nancy si confida con Dave Delgado, un collega arrivato da poco in città, e insieme, cominciano a seguirne le tracce. Tra i due nasce una complicità che va oltre l’amicizia. L’indagine, però, li porta molto lontano da una semplice storia di infedeltà. Al centro c’è anche il grande plastico ferroviario che Fred costruisce in cantina insieme al figlio.
Nicole Kidman e Matthew Macfadyen, una coppia solo in apparenza perfet
Nicole Kidman veste i panni di Nancy, donna meticolosa e sorridente che sembra uscita da una pubblicità degli anni Cinquanta. Molti critici hanno colto nel personaggio un richiamo a La donna perfetta, il film del 2004 in cui l’attrice australiana interpretava un’altra moglie modello. Premio Oscar per The Hours, Kidman negli ultimi anni ha alternato cinema e serie di successo come Big Little Lies e Nine Perfect Strangers. Al suo fianco c’è Matthew Macfadyen nel ruolo di Fred, uomo affabile e stimato. L’attore britannico, noto per Orgoglio e pregiudizio e per il personaggio di Tom Wambsgans in Succession, costruisce un uomo apparentemente innocuo. Fin dalle prime scene, però, la sua calma risulta difficile da decifrare.
Gael García Bernal, Jude Hill e gli altri interpreti
Gael García Bernal interpreta Dave Delgado, il collega che aiuta Nancy a scoprire cosa nasconde il marito, pur sentendosi a disagio in una comunità chiusa e diffidente. L’attore messicano, diventato famoso con Y tu mamá también e I diari della motocicletta, porta sullo schermo un uomo istintivo e via via sempre più coinvolto. Il giovane Jude Hill, scoperto da Kenneth Branagh in Belfast, è Harry, il figlio della coppia. Nel cast compaiono anche Jeff Pope nei panni di Squiggs Graumann e Chris Witaske, che interpreta un poliziotto della cittadina.
Un progetto rimasto nel cassetto per dieci anni
La sceneggiatura di Andrew Sodroski ha avuto una gestazione molto lunga. Il film era stato annunciato nel 2013 con il titolo Holland, Michigan e con Errol Morris alla regia. Il progetto è rimasto fermo per anni, finché nel 2022 è passato nelle mani di Mimi Cave, già autrice dell’horror Fresh, con Nicole Kidman coinvolta come protagonista e produttrice. La scelta rientra nell’impegno dell’attrice a lavorare il più possibile con registe donne. Commentando i dati sulla scarsa presenza femminile dietro la macchina da presa a Hollywood, Kidman ha detto: “Il cambiamento è possibile, ma serve un impegno concreto”. Le riprese si sono svolte soprattutto a Nashville, in Tennessee. Alcune scene sono state girate proprio a Holland, nei giardini di Windmill Island