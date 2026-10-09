Holland, trama e cast del film con Nicole Kidman stasera in tv

La sceneggiatura di Andrew Sodroski ha avuto una gestazione molto lunga. Il film era stato annunciato nel 2013 con il titolo Holland, Michigan e con Errol Morris alla regia. Il progetto è rimasto fermo per anni, finché nel 2022 è passato nelle mani di Mimi Cave, già autrice dell’horror Fresh, con Nicole Kidman coinvolta come protagonista e produttrice. La scelta rientra nell’impegno dell’attrice a lavorare il più possibile con registe donne. Commentando i dati sulla scarsa presenza femminile dietro la macchina da presa a Hollywood, Kidman ha detto: “Il cambiamento è possibile, ma serve un impegno concreto”. Le riprese si sono svolte soprattutto a Nashville, in Tennessee. Alcune scene sono state girate proprio a Holland, nei giardini di Windmill Island