L'attore interpreta il cofondatore e amministratore delegato di OpenAI nel film di Luca Guadagnino. Prepararsi al ruolo lo ha spinto a interrogarsi sui rischi e sulle capacità dell'intelligenza artificiale: "Mi sono spaventato un po'", ha rivelato la star americana al magazine statunitense Variety durante la première della pellicola al New York Film Festival Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Andrew Garfield ha smesso di usare ChatGPT dopo aver interpretato Sam Altman in Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino dedicato alla nascita di OpenAI e alla vicenda che nel 2023 portò all'allontanamento dell'amministratore delegato, poi reintegrato appena cinque giorni dopo. L'attore, che prima del film utilizzava il chatbot soprattutto come una sorta di "Google sofisticato" per fare ricerche, racconta di aver cambiato atteggiamento dopo essersi confrontato più a fondo con la tecnologia e con le questioni sollevate dal film. "Mi sono spaventato un po'", ha raccontato Garfield al magazine statunitense Variety durante la première di Artificial al New York Film Festival. L'attore ha spiegato di essere diventato più diffidente nei confronti della tecnologia, soprattutto per la rapidità con cui l'intelligenza artificiale viene sviluppata e adottata. "Mi sono sentito un po' diffidente nei confronti della tecnologia", ha detto. A preoccuparlo è anche il fatto che, a suo giudizio, le stesse persone che incoraggiano l'utilizzo di questi strumenti potrebbero non conoscerne fino in fondo le capacità. Una situazione che Garfield considera personalmente irresponsabile.

Da "Google sofisticato" a nessun utilizzo Prima di interpretare Altman, Garfield utilizzava ChatGPT in modo piuttosto circoscritto. L'attore lo impiegava per alcune ricerche, considerandolo sostanzialmente una versione più sofisticata di un motore di ricerca. "Fortunatamente, non ne ho bisogno nella mia vita nello stesso modo in cui potrebbero averne bisogno altre persone in altri settori", ha spiegato. Garfield ha poi ammesso di sapere che utilizzare ChatGPT in quel modo non corrisponde necessariamente alla funzione per cui è stato progettato. L'esperienza sul set di Artificial, però, ha cambiato la sua percezione. Il film mette al centro proprio il confronto tra l'enorme potenziale dell'intelligenza artificiale e i dubbi sulla sicurezza e sulle conseguenze di uno sviluppo tecnologico particolarmente rapido. Approfondimento Artificial di Luca Guadagnino conquista la critica al debutto a NY

Il timore per il futuro degli attori Nel film di Guadagnino, la questione dell'intelligenza artificiale viene affrontata anche dal punto di vista di chi lavora nel mondo creativo. Hollywood è infatti tra gli ambienti nei quali l'avanzata dell'IA ha alimentato maggiormente il dibattito sul futuro delle professioni artistiche. Garfield non ritiene però che gli attori siano destinati a diventare inutili. Secondo l'interprete, esiste una dimensione dell'esperienza umana che la tecnologia non può semplicemente sostituire. "Non credo che gli attori diventeranno inutili", ha affermato. "L'anima dell'umanità è l'anima dell'umanità". Per Garfield, proprio gli attori e le storie che raccontano hanno il compito di custodire una parte essenziale di quella dimensione umana. Approfondimento Artificial, il trailer del film di Luca Guadagnino

La trasformazione per interpretare Sam Altman Per prepararsi al ruolo, Andrew Garfield ha trascorso mesi ad ascoltare e osservare il vero Sam Altman. In un'altra intervista rilasciata durante la première, l'attore ha raccontato di aver studiato per circa due o tre mesi filmati e testimonianze dell'amministratore delegato di OpenAI. Il lavoro ha riguardato anche gli aspetti più piccoli della sua presenza fisica. Will Angus, che nel film interpreta l'ex dipendente di OpenAI e cofondatore di Anthropic Dario Amodei, ha sottolineato quanto Garfield abbia riprodotto fedelmente il modo di parlare e di muoversi di Altman: dalla voce ai movimenti della testa fino alla camminata. Lo stesso Altman ha riconosciuto la somiglianza, complimentandosi con Garfield soprattutto per averne riprodotto la camminata e alcuni atteggiamenti. Il dirigente, tuttavia, ha precisato di non aspettarsi dal film una rappresentazione necessariamente accurata della vicenda che portò alla sua estromissione e al successivo ritorno alla guida di OpenAI. Approfondimento Artificial, Andrew Garfield nel nuovo film di Luca Guadagnino

Garfield: "È nostro dovere interrogare il potere" L'attore Andrew Garfield ha anche riflettuto sull'aspetto più delicato dell'interpretare una persona reale ancora al centro dell'industria tecnologica. Secondo lui, deve essere straniante per Altman vedere sul grande schermo una versione romanzata di se stesso. "Personalmente mi sentirei molto vulnerabile e probabilmente arrabbiato", ha detto Garfield, aggiungendo però di considerare Altman particolarmente tranquillo rispetto all'operazione cinematografica. Per la star di Hollywood, il film pone soprattutto una domanda sul rapporto tra tecnologia, responsabilità e potere. Riprendendo una riflessione del regista Luca Guadagnino, Garfield ha sostenuto che "le persone che detengono il potere nel nostro mondo in questo momento" debbano essere sottoposte a un esame critico. Approfondimento Andrew Garfield senza cibo e sesso per interpretare il film Silence