Dopo l'acquisizione dei diritti per la distribuzione internazionale avvenuta lo scorso luglio da parte di Neon, sono disponibili online le prime immagini montate di Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino che in Italia arriverà prossimamente al cinema grazie ad I Wonder Pictures.

Il primo teaser trailer della pellicola, poco più di un minuto di immagini sufficienti ad incuriosire il pubblico sul film, mostra il protagonista Andrew Garfield nei panni di Sam Altman, l'informatico ed imprenditore di OpenAI, l'azienda che ha sviluppato ChatGPT.

Il film vede la presenza di un cast internazionale di alto profilo tra cui piccano Jurij Borisov, l'attore russo candidato all'Oscar per il suo ruolo in Anora, Monica Barbaro, Cooper Koch, Jason Schwartzman e molti altri volti noti del grande schermo.

Il film debutterà a Natale in sale selezionate negli Stati Uniti ma prima sarà proiettato al New York Film Festival, in programma a fine settembre e, ad ottobre, al BFI London Film Festival

Garfield e la visione del futuro di Altman nel teaser trailer

Andrew Garfield è Sam Altman nel primo teaser trailer di Artificial, progetto che i media di settore discutono da oltre un anno e per cui il candidato all'Oscar ha effettuato riprese anche in Italia.

La storia, però, è ambientata nella Silicon Valley e racconta i retroscena della vicenda professionale dell'imprenditore statunitense che verso la fine del 2023 è stato licenziato e poi riassunto come CEO di OpenAI.

Naturalmente, ci si aspetta che il racconto sia più ampio e il teaser trailer spinge in questo senso.

Nel montaggio sentiamo il protagonista, uno dei più aperti tecnottimisti della contemporaneità, che discute della sua visione del futuro descritta come "inevitabile".

Ascoltiamo sprazzi di questa visione nel dialogo con un interlocutore che fanno riferimento al mondo dell'Intelligenza Artificiale, strumento in grado di cambiare e ridefinire i confini e la forma del mondo, una macchina che non va istruita ma che "si instruisce da sola".

Il protagonista attraversa spazi verdeggianti e lussuosi abitati dalla community di professionisti dell'high-tech, poi lo vediamo entrare in una sala in cui sono custodite molte armi. Inutile dire che queste sequenze infittiscono la curiosità sulla trama del film che AMAzon MGM ha giudicato controverso al punto da decidere di non distribuirlo, specie per gli accordi della compagnia che appartiene ad Amazon di quest'ultimo con OpenAI.

I precedenti a Hollywood sulle biografie dei magnati dell'high-tech sono vari, alcuni illustri come The Social Network di David Fincher, diventato un vero cult.

Guadagnino ha reclutato Simon Rich, anche autore di SNL, per la sceneggiatura. Quando al cast, oltre ai nomi già citati, ci sranno anche Ike Barinholtz, Chris O’Dowd, Billie Lourd e il premio Oscar Mark Rylance.