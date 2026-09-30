Due maestri del cinema italiano di genere, un pranzo in una trattoria romana e una conversazione senza filtri con Davide Pulici, fondatore di Nocturno. Diretto da Giorgio Bruno, Gli ultimi di noi riunisce Sergio Martino e Ruggero Deodato in un viaggio tra ricordi, aneddoti, successi e malinconie, dal thriller al cannibal movie. Il documentario sarà presentato il 12 ottobre nella sezione Brigadoon del Sitges Film Festival. Già disponibile in Italia su Prime Video, arriverà anche in Nord America entro il 2026

Prodotto da Amazing Films ( Maurizio Tuccio , Giorgio Bruno , Chiara Peritore ) e VARGO ( Alessandro Riccardi , Gianluca Varriale ) in co-produzione con Variety Distribution ( Mariella Tuccio ), Gli ultimi di noi racconta le storie che hanno caratterizzato la vita personale e artistica di Sergio Martino e Ruggero Deodato , due cineasti che hanno rappresentato il cinema italiano di genere nel mondo: il primo spaziando dai thriller interpretati da Edwige Fenech allo stracult della risata L’allenatore nel pallone , passando per western e poliziotteschi, il secondo conosciuto soprattutto per il censuratissimo Cannibal holocaust che anticipò addirittura The Blair witch project ma attivo in tutti i filoni, dai musicarelli con Little Tony al dramma strappalacrime L’ultimo sapore dell’aria , fino al fanta-avventuroso I predatori di Atlantide e all’horror proto- Venerdì 13 Camping del terrore . Il tutto nella cornice di un tipico ristorante romano in cui i due registi si riuniscono per un pranzo a base di cucina tipica in una conversazione con il giornalista e critico cinematografico Davide Pulici , fondatore della rivista Nocturno , da sempre a sostegno della Settima arte di genere, italiana in primis.

Gli ultimi di noi si costruisce su una sceneggiatura a firma di Alessandro Riccardi evolutasi da un soggetto a firma dello stesso insieme al regista Bruno, il quale dichiara: “Io e Alessandro siamo da sempre appassionati di cinema, con un amore particolare per quello di genere. Più volte abbiamo discusso di come poter rendere omaggio a registi come Ruggero Deodato e Sergio Martino, maestri del genere i cui film hanno fatto scuola ad intere generazioni di registi quali Quentin Tarantino, Eli Roth e Tim Burton e, allo stesso tempo, creare un documento che fosse unico e non solo una semplice intervista. Volevamo metterli in una situazione in cui le loro personalità potessero venire fuori a briglia sciolta, da qui è nata l’idea del pranzo in una trattoria romana, dove, tra prese in giro e momenti di malinconia, i racconti che sono venuti fuori ci hanno emozionato, aprendoci ad un pezzo di storia del cinema che troppo spesso è stato dimenticato o bistrattato”.

Con un cast tecnico comprendente il direttore della fotografia Rocco Marra (Calibro 9), il montatore Angelo D’Agata (Hard night falling), la scenografa e costumista Viviana Panfili (Prendiamoci una pausa), il musicista Vittorio Giannelli (Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo), il tecnico del suono Giulia Bella (la mini serie tv Raffa) e la truccatrice Valeria Cipolla (la serie tv Maccioverse), dopo la chiusura del Sitges Film Festival Gli ultimi di noi uscirà in Spagna ed entro la fine del 2026 verrà distribuito negli Stati Uniti e in Canada.

Distribuito da Variety Distribution, in Italia Gli ultimi di noi è già disponibile su Amazon Prime Video e, nel frattempo, sta riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico nel Regno Unito.