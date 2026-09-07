Al Pura Vida Beach del Lido di Venezia, durante l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Aleo Film ed Evoque Art House hanno riunito produttori, registi, attori e professionisti dell’audiovisivo per una serata dedicata al futuro del cinema italiano. L’evento ha celebrato i quattro anni di Aleo Film e i trent’anni di Evoque Art House, mettendo al centro il dialogo tra nuove generazioni e professionisti di lunga esperienza, tra incontri, cinema e nuove prospettive per il settore e produzione indipendente

Una serata di incontri, cinema e nuove prospettive per il futuro dell’audiovisivo italiano. Al Pura Vida Beach del Lido di Venezia, nel cuore delle giornate dell’ottantatreesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Aleo Film ed Evoque Art House hanno riunito professionisti e protagonisti del settore in occasione dell’Aleo Film & Evoque Art House Celebration, cocktail party organizzato dalle due società di produzione.



La serata è stata aperta da un evento librario offerto dalla FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub, nata a Montecatini nel 1957 e da HDI Assicurazioni, con la presentazione, a cura di Roberto Lasagna, dei volumi Il Cinema di Antonio Pietrangeli, Ritratti di donne e sentimenti e Michelangelo Antonioni, Il cinema della modernità. Sono intervenuti come relatori Emanuele Rauco, Giorgio Simonelli, Saverio Zumbo e Paola Settimini.

Una grande partecipazione ha accompagnato l’evento, che ha visto incontrarsi attori, registi, produttori, distributori, festival, rappresentanti delle istituzioni e delle Film Commission, professionisti dell’audiovisivo, influencer, personalità dello spettacolo e numerosi ospiti provenienti dal mondo del cinema e della cultura.

Più che una semplice celebrazione, la serata ha voluto rappresentare un momento di incontro e confronto tra esperienze, generazioni e differenti modi di vivere e produrre cinema.

A rendere simbolico l’appuntamento veneziano è anche una particolare ricorrenza: nel 2026 Aleo Film compie quattro anni, mentre Evoque Art House celebra il trentesimo anniversario dalla propria fondazione.

Due numeri molto diversi, che raccontano due percorsi differenti ma anche una stessa idea di futuro.

Da una parte una realtà giovane, nata con l’obiettivo dichiarato di creare nuovi spazi professionali e produttivi per una generazione che sta entrando nell’industria cinematografica; dall’altra una società con trent’anni di esperienza nella produzione indipendente e una lunga vocazione internazionale.

Mauro John Capece è un regista, direttore della fotografia e docente universitario, tra gli autori italiani più versatili e innovativi della sua generazione. Esperto di produzioni digitali e pioniere di tecniche e modelli di finanziamento originali, unisce ricerca artistica e sperimentazione tecnologica. Ha realizzato otto lungometraggi, ventisette corti e quattro documentari, premiati e distribuiti tra cinema, TV e piattaforme streaming.

Alessandro Leo è fondatore e CEO di Aleo Film, società nata a Bologna nel 2022. Dopo gli esordi come attore, anche in film di Pupi Avati, si è formato come attore professionista e ha intrapreso il percorso nell’organizzazione e nella produzione cinematografica. Come produttore ha sviluppato progetti dedicati in particolare ai nuovi talenti e al cinema indipendente, tra cui Selfie, Take care of yourself e Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi.

Quattro e trent’anni. Giovani produttori e professionisti con decenni di esperienza. Due generazioni di cinema che scelgono di incontrarsi anziché guardarsi da lontano, mettendo in comune competenze, visioni e opportunità per costruire insieme il presente e il futuro del settore.

È proprio questo uno dei messaggi che Aleo Film ed Evoque Art House hanno voluto portare a Venezia: il rinnovamento dell’industria non passa dalla sostituzione di una generazione con un’altra, ma dalla capacità di creare un dialogo tra chi ha costruito una storia e chi oggi sta iniziando a scriverne una nuova.