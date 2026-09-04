Introduzione

In concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, Shinya Tsukamoto racconta la storia vera di Allen Nelson, afroamericano arruolatosi nei Marines a diciotto anni e mandato a combattere in Vietnam. Tra l'addestramento a Okinawa, l'orrore del fronte e un ritorno segnato dal disturbo da stress post-traumatico, Mr. Nelson, Did You Kill People? pone una domanda ancora più spaventosa di quella del titolo: si uccide soltanto perché si obbedisce agli ordini? Con Rodney Hicks, Mark Merphy e Geoffrey Rush, un film durissimo sulle ferite di chi ha combattuto e sulla possibilità, forse, di tornare umani.