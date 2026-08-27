Il doppiatore canadese Peter Cullen si è spento a Los Angeles a 85 anni. Dal 1984 ha dato la voce originale a Optimus Prime nell’universo di Transformers, ruolo ripreso anche nei film di Michael Bay. Era inoltre la voce inglese di Ih-Oh in Winnie the Pooh e realizzò gli inconfondibili vocalizzi del Predator nel film del 1987. Optimus era ispirato al fratello Larry, Marine reduce dal Vietnam

La famiglia ha invitato i fan a onorarne l’eredità servendo le proprie comunità e guidando gli altri con «compassione, integrità e lealtà», ricordando una frase divenuta quasi il manifesto morale di Optimus Prime: «Be strong enough to be gentle» , sii abbastanza forte da essere gentile.

Cullen è scomparso mercoledì 26 agosto nella sua casa di Los Angeles , circondato dalla famiglia. La notizia è stata confermata dal suo agente Kevin Motley. Al momento non è stata resa nota la causa della scomparsa.

Peter Cullen , il doppiatore che per oltre quarant’anni ha dato la voce originale a Optimus Prime , il leader degli Autobot nell’universo di Transformers, si è spento a 85 anni .

Optimus Prime, una voce nata pensando al fratello Larry

Nato a Montréal il 28 luglio 1941, Cullen si era diplomato nel 1963 alla National Theatre School of Canada. Dopo gli inizi tra radio, teatro e televisione, sarebbe diventato una delle voci più riconoscibili dell’animazione nordamericana.

Il ruolo destinato a trasformarsi nella sua seconda identità arrivò nel 1984, con la serie animata Transformers. Per costruire la voce profonda, autorevole ma mai brutale di Optimus Prime, Cullen si ispirò al fratello maggiore Larry, capitano dei Marine che aveva combattuto in Vietnam.

Prima dell’audizione, Peter gli raccontò che avrebbe dovuto interpretare un camion che era anche un eroe. Larry gli suggerì di evitare il cliché hollywoodiano del duro che urla e ostenta la propria forza: «Be strong enough to be gentle». Cullen entrò in sala e prestò a Optimus il carattere, il tono e la compostezza del fratello.

Era nata una voce capace di tenere insieme ciò che raramente i supereroi riescono a conciliare: forza e dolcezza, autorità e compassione.