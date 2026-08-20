Dieci anni di Hell or high water: così Sheridan cambiò il neo western

Lo sceneggiatore statunitense, che ha firmato successi come "Yellowstone", con i suoi lavori racconta l'altra America, quella nascosta e meno mediatica, e anche con questo capitolo della sua "American frontier trilogy", muovendosi in un genere dalla lunga tradizione e trasformandolo, ha offerto un punto di vista originale su un Paese di cui sa cogliere oltretutto la profonda crisi. Giocando con silenzi, ritmo, atmosfere, ha rimesso al centro l'epica americana
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