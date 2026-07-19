Giuseppe Piccioni, il regista che guarda il mondo di sbieco

Giuseppe Piccioni si racconta al Lamezia International Film Fest 2026, intitolato Luce dei miei occhi come il film del 2001. Il regista parla dello sguardo di sbieco dei suoi personaggi, della famiglia presente anche come assenza, della solitudine nascosta dietro i paesaggi e del lavoro con gli attori: «Cercare, cercare, cercare». Poi ricorda Sandra Ceccarelli dietro un vetro e confessa che il cinema non ha risolto il mistero della vita: lo ha spostato dentro il tunnel delle riprese, dove continua a cercare

Abbiamo incontrato Piccioni per parlare dello sguardo come resistenza, di città truccate che nascondono la solitudine, di personaggi che abitano il mondo qualche grado fuori asse e di attori che non devono essere semplicemente diretti, ma accompagnati verso una verità imprevedibile. Perché il cinema di Piccioni non entra quasi mai dalla porta principale. Preferisce restare sul pianerottolo, guardare di sbieco e aspettare che qualcuno, finalmente, accenda la luce

Zvanì è un film per la televisione presentato nel 2025 alle Giornate degli Autori e trasmesso su Rai 1 il 13 gennaio 2026. Attraverso i ricordi della sorella Mariù, ricostruisce la vita di Giovanni Pascoli, dall’assassinio del padre alle dolorose dinamiche familiari, sino al tentativo del poeta di ricreare quel nido perduto che continuò a inseguire per tutta l’esistenza.

Il LIFF 2026 ha dedicato a Piccioni la sezione monografica Monoscopio e il primo volume della collana “I libri del LIFF”, intitolato Nel sole, nel vento, nel sorriso, nel pianto. Il cinema di Giuseppe Piccioni, scritto da Gianlorenzo Franzì. Nella giornata del 17 luglio, il programma ha riunito la proiezione di Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, l’incontro del regista con Sandra Ceccarelli e, in serata, Luce dei miei occhi.

Sicché non sorprende che il Lamezia International Film Fest abbia scelto proprio Luce dei miei occhi come titolo della tredicesima edizione. Il film del 2001, interpretato da Luigi Lo Cascio e Sandra Ceccarelli, raccontava l’incontro tra due solitudini dentro una Roma notturna, marginale, quasi irreale. Presentato in concorso alla 58ª Mostra del Cinema di Venezia, valse a entrambi i protagonisti la Coppa Volpi.

Giuseppe Piccioni ha una predilezione per i vetri. Li mette tra i personaggi e il mondo non per separarli, ma per catturare l’istante in cui un riflesso si trasforma in confessione. Il volto resta da una parte, la vita dall’altra. In mezzo, sottile e quasi invisibile, c’è il cinema.

Con Luce dei miei occhi cercavo di non osservare Roma da un punto di vista puramente sociologico. Volevo guardarla attraverso Antonio, quasi con uno sguardo distopico: una città dura e difficile, nella quale le persone sono sole.

Giuseppe Piccioni: «Rallentare lo sguardo è importante, perché viviamo in un periodo in cui prevale il mainstream. Non soltanto nel cinema, ma anche nel giornalismo, nella comunicazione, nell’informazione, nella discussione pubblica e nella scelta degli argomenti.

Il titolo Luce dei miei occhi sembra contenere una dichiarazione poetica: guardare le persone e le cose che normalmente sfuggono. In un’epoca in cui tutto deve catturare immediatamente l’attenzione, rallentare lo sguardo è diventato un gesto di resistenza?

L’incontro con Maria era anche l’incontro con un’attrice che allora non si trovava sotto i riflettori. Lavorare con Sandra Ceccarelli fu una bellissima avventura».

«La famiglia è una costante, anche quando è assente»

Guardando oggi i tuoi film uno accanto all’altro, riconosci un filo comune che forse, mentre li giravi, non sapevi ancora di seguire?

Giuseppe Piccioni: «Probabilmente sì. Quando realizzi un film vai avanti anche attraverso l’istinto. E l’istinto possiede una sua logica paradossale, ha ragioni che spesso comprendiamo soltanto dopo.

Si parte da alcune decisioni, anche da impostazioni costruite a tavolino. Durante le riprese, però, bisogna avere il coraggio di tradirle e disporsi a scoprire quale film si stia realmente facendo.

Con il tempo mi sono accorto che una costante del mio cinema è probabilmente la famiglia, anche come assenza. I miei sono spesso personaggi soli, fuori dal mondo. A volte hanno avuto una famiglia e poi l’hanno perduta.

Anche Pascoli è profondamente definito dalla famiglia, dalla sofferenza per una vita mancata e dal tentativo di ricostituire ciò che aveva perduto.

Forse il filo è questo. Insieme al desiderio di dire qualcosa che riesca a sfuggire ai protocolli nei quali ormai siamo tutti infilati: nel cinema, nello spettacolo, nella musica, dappertutto».

La famiglia nei film di Piccioni somiglia a quelle stelle che continuiamo a vedere quando non esistono più. Può mancare dalla scena, eppure la sua luce arriva lo stesso: magari in ritardo, sicuramente deformata dal dolore.