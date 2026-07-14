The Doors, in sala per 3 giorni il film di Stone su Jim Morrison & Co.

A 35 anni dalla sua prima distribuzione, la pellicola cult torna nelle sale italiane per tre giorni, da oggi (martedì 14) fino a mercoledì 15 luglio 2026, nella versione restaurata in 4K, riportando al centro una questione che accompagna la pellicola fin dal 1991: quando si racconta la vita di una leggenda, è più importante rispettare la cronaca dei fatti o riuscire a restituire la forza del mito? Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

The Doors torna al cinema, riportando sul grande schermo Jim Morrison tra mito, realtà e la visione di Oliver Stone.

Ci sono film capaci di attraversare il tempo senza perdere la loro capacità di dividere il pubblico. Opere che, anche a distanza di decenni dalla loro uscita, continuano a generare discussioni, entusiasmi e critiche con la stessa intensità del momento in cui sono arrivate sul grande schermo. The Doors di Oliver Stone appartiene pienamente a questa categoria. A 35 anni dalla sua prima distribuzione, il film torna nelle sale italiane per tre giorni, oggi, martedì 14 e mercoledì 15 luglio, nella versione restaurata in 4K, riportando al centro una questione che accompagna la pellicola fin dal 1991: quando si racconta la vita di una leggenda, è più importante rispettare la cronaca dei fatti o riuscire a restituire la forza del mito? Il ritorno cinematografico di The Doors riapre così un confronto mai realmente chiuso. Pochi biopic musicali hanno infatti prodotto reazioni tanto contrastanti: il pubblico dell’epoca accolse il film trasformandolo quasi immediatamente in un’opera di culto, mentre la critica, ieri come oggi, è rimasta profondamente spaccata. Anche gli stessi componenti dei Doors non hanno mai raggiunto una posizione comune sul lavoro di Oliver Stone. La pellicola è diventata allo stesso tempo un omaggio potente all’immaginario della band e un ritratto contestato di Jim Morrison, capace di far discutere ancora oggi sul confine tra ricostruzione biografica e interpretazione artistica.

Il ritratto controverso di Jim Morrison secondo Oliver Stone La posizione più dura nei confronti del film è arrivata da Ray Manzarek, tastierista dei Doors, che non ha mai nascosto il proprio rifiuto della rappresentazione proposta da Oliver Stone. Manzarek aveva accusato il regista di aver trasformato Morrison in una figura lontana dalla persona che aveva conosciuto, riducendolo a un personaggio dominato dall’autodistruzione. "Oliver Stone ha assassinato Jim Morrison. Il film ritrae Jim come un folle violento e ubriacone. Quello non era Jim. Quando sono uscito dal cinema, ho pensato: 'Chi era quel cretino?'. Jim non ha dato fuoco all’armadio di Pam. Non mi ha lanciato contro un televisore. Il suo film studentesco non conteneva immagini tratte da Il trionfo della volontà. Era tutto inventato di sana pianta. E Jim non ha mai abbandonato la scuola di cinema: si è laureato alla UCLA. Nel film, invece, appare solo come un edonista ubriacone. La tragedia è che la fama lo ha consumato. Ma non era questo il messaggio di Jim. Era intelligente. Era affettuoso. Era un uomo buono che credeva nella libertà e nel mettere in discussione l’autorità. Ma guardando questo film, non lo si direbbe mai". Secondo Manzarek, dunque, Oliver Stone avrebbe finito per costruire una caricatura di Jim Morrison, presentandolo soprattutto come un uomo incapace di sottrarsi al peso dell’alcol, delle droghe e degli eccessi. Una scelta che, nella sua visione, avrebbe cancellato aspetti fondamentali della personalità di Morrison, come il suo ruolo di poeta, autore e cantante. Va però considerato anche un elemento personale: il rapporto difficile tra Manzarek e il film era legato anche al fatto che Oliver Stone aveva scelto come riferimento per la sceneggiatura il memoir di John Densmore invece del suo. Una parte della sua reazione, quindi, era influenzata anche da una questione di orgoglio personale. Approfondimento Jim Morrison, dopo 37 anni ritrovato il busto rubato dal cimitero

Una biografia filtrata dallo sguardo del cinema, tra realtà e mito La posizione espressa da Ray Manzarek rappresenta uno dei punti di vista più significativi nel lungo dibattito nato intorno al film di Oliver Stone, ma non esaurisce la complessità del rapporto tra The Doors e la figura di Jim Morrison. Il musicista aveva realmente vissuto una relazione difficile con l’alcol e con le sostanze, un elemento che apparteneva alla sua storia personale e che aveva contribuito anche alla costruzione della sua immagine pubblica. Per questo motivo, una rappresentazione che avesse completamente eliminato questa parte della sua vita avrebbe restituito un ritratto altrettanto parziale. La scelta di Oliver Stone, però, non è soltanto quella di mostrare un aspetto controverso della personalità di Morrison. Il regista decide di raccontare il cantante dei Doors attraverso una prospettiva fortemente cinematografica, concentrandosi sulle contraddizioni di un artista diventato simbolo di un’intera generazione. Il film mette in primo piano il suo magnetismo, la sua inquietudine, la sua tendenza alla provocazione e quella capacità di trasformare ogni apparizione pubblica in un momento sospeso tra performance e rituale. Il Jim Morrison portato sullo schermo da Val Kilmer è quindi una figura costruita tra l’uomo e il personaggio pubblico, tra la persona reale e l’immagine che nel corso degli anni si è sedimentata nell’immaginario collettivo. È un protagonista dominato dagli eccessi, ma anche dalla creatività, dalla curiosità intellettuale e dal desiderio di superare continuamente i confini dell’espressione artistica. Più che una ricostruzione strettamente documentaria, The Doors sceglie così di raccontare la nascita e la trasformazione di una leggenda. Approfondimento Val Kilmer nel film The Doors, una magnifica ossessione