Greenland 2: Migration, da stasera in prima Tv su Sky e NOW

Arriva su Sky Cinema in prima TV il sequel dell’action thriller con Gerard Butler e Morena Baccarin. Ambientato cinque anni dopo la cometa Clarke, racconta la lotta per la sopravvivenza della famiglia Garrity in un mondo devastato, tra nuove minacce e una difficile ricerca di speranza e ricostruzioni. In onda il 13 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e NOW Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo aver sfidato la fine del mondo, per la famiglia Garrity inizia una nuova lotta per la sopravvivenza. Arriva su Sky Cinema in prima TV greenland 2: migration, il sequel dell’action thriller apocalittico che vede nuovamente protagonisti Gerard Butler e Morena Baccarin. Il film esordirà lunedì 13 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Regia e cast Diretto da Ric Roman Waugh, già regista del primo capitolo, greenland 2: migration riporta sullo schermo Gerard Butler, Morena Baccarin e Roman Griffin Davis nei panni della famiglia Garrity. Attesissimo sequel di Greenland, il thriller apocalittico che nel 2020 conquistò il pubblico internazionale con ottimi risultati al botteghino, il film riprende la storia cinque anni dopo l’impatto della cometa Clarke. John, Allison e Nathan si ritrovano ad affrontare un mondo radicalmente trasformato, dove le minacce non arrivano più soltanto dal cielo ma da un pianeta devastato e sempre più ostile.

La trama Cinque anni dopo l’impatto della cometa Clarke che ha devastato la Terra, la famiglia Garrity è sopravvissuta rifugiandosi in un bunker in Groenlandia. Ma quando anche quell’ultimo baluardo viene distrutto, John Garrity (Gerard Butler), sua moglie Allison (Morena Baccarin) e il figlio Nathan (Roman Griffin Davis) sono costretti a tornare in superficie. Il mondo che li attende è irriconoscibile: un pianeta ferito, segnato da catastrofi climatiche continue e da una umanità ridotta allo stremo. Tra le macerie di un’Europa congelata e ostile, i Garrity intraprendono una migrazione disperata verso la Francia, dove si dice possa esistere un nuovo luogo in cui ricostruire la civiltà.



Ampliando la scala del racconto e degli scenari rispetto al film originale, greenland 2: migration combina azione, suspense e spettacolarità visiva senza perdere di vista il cuore della storia: il legame tra i protagonisti e la loro determinazione a restare uniti di fronte alle avversità. Il viaggio attraverso un’Europa segnata da eventi climatici estremi diventa così anche una riflessione sulla capacità dell’essere umano di ricominciare, trovare speranza e costruire nuovi legami anche nei momenti più difficili.