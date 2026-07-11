Morto Peter Van Norden, attore di Scuola di polizia: aveva 75 anni

La notizia è stata diffusa dal figlio Robert sui social. Nato a New York nel 1950, aveva lavorato tra cinema, televisione e teatro, con una lunga carriera iniziata alla fine degli anni Settanta Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto a 75 anni Peter Van Norden, attore statunitense noto per ruoli in commedie cinematografiche e serie televisive. La notizia della scomparsa è stata diffusa dal figlio Robert con un messaggio sui social. “Peter è morto serenamente ieri sera con sua moglie Wendy al suo fianco”, ha scritto. “È stato un padre, un marito e un amico straordinario, oltre che un membro molto rispettato della comunità teatrale. Ci mancherà”.

I ruoli al cinema Nato il 16 dicembre 1950 a New York, Peter Van Norden aveva iniziato la carriera alla fine degli anni Settanta. Il primo ruolo accreditato era arrivato nella commedia “Squeeze Play”. Negli anni successivi aveva lavorato tra cinema, piccolo schermo e palcoscenico.

Van Norden è ricordato dal pubblico per la partecipazione a “Scuola di polizia 2 - Prima missione” (1985), diretto da Jerry Paris. Nel film interpretava il poliziotto Vinnie Schtulman, partner del protagonista Carey Mahoney, interpretato da Steve Guttenberg. Nel 1991 aveva recitato anche in “Una pallottola spuntata 2½ - L’odore della paura”, secondo capitolo della serie con Leslie Nielsen. In quella pellicola interpretava John Sununu, ex capo dello staff della Casa Bianca.