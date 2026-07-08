Morta Louise Lasser, star della sitcom Mary Hartman e moglie di Allen

È morta il 6 luglio all'età di 87 anni, nella sua casa di Manhattan, Louise Lasser, celebre interprete della sitcom "Mary Hartman, Mary Hartman" di Norman Lear negli anni '70. La notizia della scomparsa è stata data al New York Times dalla sua amica Susan Charlotte. Lasser recitò nei primi film di Woody Allen (i due si sposarono nel 1966 e divorziarono quattro anni dopo), mettendo il suo umorismo arguto al servizio di "Prendi i soldi e scappa", "Bananas" e "Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul sesso (ma non avete mai osato chiedere).