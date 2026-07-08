Morta Louise Lasser, star della sitcom Mary Hartman e moglie di Allen

Morta Louise Lasser, star della sitcom Mary Hartman e moglie di Woody AllenCinema
Aveva 87 anni. L'attrice recitò nei primi film di Woody Allen. I due si sposarono nel 1966 e divorziarono quattro anni dopo
È morta il 6 luglio all'età di 87 anni, nella sua casa di Manhattan, Louise Lasser, celebre interprete della sitcom "Mary Hartman, Mary Hartman" di Norman Lear negli anni '70. La notizia della scomparsa è stata data al New York Times dalla sua amica Susan Charlotte. Lasser recitò nei primi film di Woody Allen (i due si sposarono nel 1966 e divorziarono quattro anni dopo), mettendo il suo umorismo arguto al servizio di "Prendi i soldi e scappa", "Bananas" e "Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sul sesso (ma non avete mai osato chiedere).
carriera e successo internazionale
Agli inizi della sua carriera, nel 1962, fece anche una breve apparizione a Broadway come sostituta di Barbra Streisand nel musical "I Can Get It for You Wholesale". Ma fu solo nel gennaio del 1976 che Lasser raggiunse la fama internazionale interpretando il personaggio principale nella stravagante parodia delle soap opera "Mary Hartman, Mary Hartman". Finì anche al centro delle cronache quando, nel maggio del 1976, fu arrestata per possesso di cocaina. Condannata a sei mesi di libertà vigilata e a continuare le cure psichiatriche, Lasser finì presto sui giornali per un altro motivo: presentò il Saturday Night Live della Nbc. La sua performance stravagante fu subito annoverata come una delle peggiori conduzioni nella storia del programma.