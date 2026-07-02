Paranormal Activity, Maya Da Costa nel cast del film horror

L’attrice Maya Da Costa (Girls Like Girls) si unirà a Chase Yi e a Sonia Mena nel nuovo film di Paranormal Activity del regista Ian Tuason (Undertone). Come ha rivelato in esclusiva la rivista Deadline, i dettagli sulla trama e sui personaggi del prossimo capitolo della saga horror in stile found footage uscita per la prima volta nel 2007 con la regia di Oren Peli restano segreti . La pellicola uscirà nei cinema il 21 maggio 2027 . L’ideatore del franchise, Oren Peli, produrrà il film per Solana Films, mentre James Wan e Jason Blum lo produrranno per Blumhouse Atomic Monster. Michael Clear e Judson Scott saranno i produttori esecutivi per Blumhouse Atomic Monster, con Alayna Glasthal che supervisionerà il progetto per la società. Gli altri produttori esecutivi includono Steven Schneider per Spooky Pictures, Dan Slater e Cody Calahan.

Il film horror in stile found footage Paranormal Activity (2007) di Oren Peli seguiva una giovane coppia che installava in casa telecamere per riprendere una presenza soprannaturale che li tormentava di notte. La pellicola, diventata un vero e proprio fenomeno culturale, è presto diventata una delle più redditizie della storia del cinema con un budget minimo e un incasso mondiale di circa 194 milioni di dollari. Il film avrebbe anche avuto il merito di riaccendere l’interesse per il sottogenere found footage (la tecnica o genere cinematografico in cui tutta o una parte dell’opera viene presentata come se fosse composta da filmati registrati in modo amatoriale dai personaggi della storia, ndr) dopo il predecessore Blair Witch Project.

MAYA DA COSTA, LA CARRIERA

Maya Da Costa ha origini portoghesi e vietnamite e ha iniziato la sua formazione come attrice all’età di 12 anni. In parallelo alla recitazione ha coltivato la passione per la danza, dove si è specializzata in diversi stili: contemporanea, classica, lirica, jazz, hip hop, tip tap, musical, moderna e commerciale. Nel 2020 ha debuttato nella serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Il mio grande amico Dude. Quest’anno, l’attrice a interpretato il personaggio di Coley nel film Girls Like Girls di Hayley Kiyoko, l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo bestseller della regista che racconta la storia universale del primo amore e dell’accettazione di sé. Il cast include anche Myra Molloy, Levon Hawke e Zach Braff. Prossimamente, Maya da Costa apparirà anche nel film The Social Reckoning del regista premio Oscar Aaron Sorkin, l’atteso sequel della pellicola The Social Network (2010) di David Fincher incentrato sui fondatori di Facebook. L’attrice ha recitato non solo nel ruolo ricorrente di Maya Longette nella miniserie Under the Bridge (2024), creata da Quinn Shephard, incentrata invece sull’omicidio di Reena Virk e che vanta nel cast anche la candidata agli Oscar Lily Gladstone e le attrici Riley Keough e Vritika Gupta, ma anche nel film Disney Descendants: Wicked Wonderland e nella serie tv Netflix Avatar: The Last Airbender. Maya Da Costa è inoltre apparsa in diverse campagne pubblicitarie e coltiva numerosi hobby, come il Muay Thai (la boxe thailandese), il pianoforte e la pittura ad acquerello. Attualmente vive nella città di Vancouver, in Canada.