The Blair Witch Project, il reboot del film uscirà nel 2027

Il reboot del film The Blair Witch Project – Il mistero della strega di Blair uscirà nei cinema il 24 settembre 2027. Nonostante i dettagli del nuovo thriller soprannaturale, diretto dal regista Dylan Clark sulla base della sceneggiatura di Chris Thomas Devlin, non siano ancora noti, Adam Fogelson, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, aveva in precedenza definito la pellicola una “nuova visione” che “reintrodurrà questo classico dell’horror a una nuova generazione”. Il film originale The Blair Witch Project – Il mistero della strega di Blair (1999), una delle pellicole indipendenti di maggior successo di tutti i tempi, che aveva incassato quasi 250 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget ridottissimo e aveva vinto anche il Premio Giovani come Miglior film straniero al Festival di Cannes, aveva usato la tecnica del found footage per raccontare la presunta storia vera di tre studenti di Cinema scomparsi mentre giravano un film sulla leggenda della Strega di Blair. I produttori esecutivi del remake includono sia i creatori dell’epoca Eduardo Sánchez, Daniel Myrick e Gregg Hale, sia gli attori del cast originale Joshua Leonard e Michael C. Williams, ai quali si sono uniti Michael Clear, Judson Scott e Steven Schneider. I fondatori di Blumhouse-Atomic Monster, Jason Blum e James Wan, sono anche produttori insieme a Roy Lee, Adam Hendricks e Greg Gilreath. Il primo capitolo aveva dato vita sia al sequel Il libro segreto delle streghe – Blair Witch 2 (2000) di Joe Berlinger, che però non aveva avuto lo stesso successo dell’originale, sia al remake Blair Witch (2016) di Adam Wingard. Inoltre, Lionsgate gestisce a Las Vegas l’escape room Escape Blair Witch.