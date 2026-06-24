The Blair Witch Project, il reboot del film uscirà nel 2027

Uscirà nei cinema il 24 settembre 2027. La pellicola originale del 1999 aveva usato la tecnica del found footage per raccontare la presunta storia vera di tre studenti di Cinema scomparsi mentre giravano un film sulla leggenda della Strega di Blair
Il reboot del film The Blair Witch Project – Il mistero della strega di Blair uscirà nei cinema il 24 settembre 2027. Nonostante i dettagli del nuovo thriller soprannaturale, diretto dal regista Dylan Clark sulla base della sceneggiatura di Chris Thomas Devlin, non siano ancora noti, Adam Fogelson, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, aveva in precedenza definito la pellicola una “nuova visione” che “reintrodurrà questo classico dell’horror a una nuova generazione”. Il film originale The Blair Witch Project – Il mistero della strega di Blair (1999), una delle pellicole indipendenti di maggior successo di tutti i tempi, che aveva incassato quasi 250 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget ridottissimo e aveva vinto anche il Premio Giovani come Miglior film straniero al Festival di Cannes, aveva usato la tecnica del found footage per raccontare la presunta storia vera di tre studenti di Cinema scomparsi mentre giravano un film sulla leggenda della Strega di Blair. I produttori esecutivi del remake includono sia i creatori dell’epoca Eduardo Sánchez, Daniel Myrick e Gregg Hale, sia gli attori del cast originale Joshua Leonard e Michael C. Williams, ai quali si sono uniti Michael Clear, Judson Scott e Steven Schneider. I fondatori di Blumhouse-Atomic Monster, Jason Blum e James Wan, sono anche produttori insieme a Roy Lee, Adam Hendricks e Greg Gilreath. Il primo capitolo aveva dato vita sia al sequel Il libro segreto delle streghe – Blair Witch 2 (2000) di Joe Berlinger, che però non aveva avuto lo stesso successo dell’originale, sia al remake Blair Witch (2016) di Adam Wingard. Inoltre, Lionsgate gestisce a Las Vegas l’escape room Escape Blair Witch.
LA TRAMA DEL FILM DEL 1999
Il film The Blair Witch Project – Il mistero della strega di Blair racconta la scomparsa dei tre studenti universitari Heather, Mike e Josh, che nell’ottobre 1994 decidono di realizzare un documentario scolastico sulla leggenda locate della Strega di Blair, una donna di nome Elly Kedward vissuta alla fine del Settecento nel villaggio di Blair alla quale le cronache avevano attribuito atti di violenza ai danni di bambini. Dopo aver rischiato il linciaggio della popolazione, la donna era stata bandita dal villaggio e, scortata nei boschi, non aveva più fatto ritorno. Tuttavia, tempo dopo la sua presunta morte, molti ragazzini erano scomparsi proprio nelle foreste dove, si credeva, si celava il nascondiglio della Strega. Negli anni Quaranta, sempre negli stessi luoghi, il serial killer Rustin Parr era stato poi condannato a morte. L’uomo aveva affermato di aver compiuto gli omicidi di sette bambini spinto dalle voci che, secondo la popolazione locale, appartenevano allo spettro della Strega. Per realizzare il progetto documentaristico, i tre protagonisti del film raccolgono quindi testimonianze e si intrufolano negli inquietanti boschi, dove però si smarriscono e perdono il sangue freddo. Dopo che Josh, rimasto di guardia fuori dalla tenda, scompare senza lasciare traccia, gli altri due amici trovano macabri resti e, girovagando nella foresta, raggiungono una casa abbandonata, la stessa dove Parr aveva compiuto i suoi delitti e dove entrambi vanno incontro al loro destino, in un crescendo di colpi di angoscianti colpi di scena che hanno sancito la popolarità della pellicola horror.
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