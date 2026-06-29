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Quattro matrimoni e un funerale è una delle commedie romantiche più amate degli anni Novanta e ha consacrato un cast diventato iconico. A più di trent'anni dall'uscita del film del 1994 diretto da Mike Newell, i protagonisti hanno seguito percorsi artistici molto diversi. Tra premi, grandi successi e nuove interpretazioni, ecco come sono cambiati nel tempo gli attori che hanno dato vita ai personaggi della pellicola. Il film ottenne un enorme successo internazionale e contribuì a lanciare definitivamente la carriera di Hugh Grant.

"Quattro matrimoni e un funerale": la reunion del cast dopo 25 anni