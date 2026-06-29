Quattro matrimoni e un funerale, Hugh Grant e Andie McDowell ieri e oggi. FOTO
La pellicola cult del 1994 diretta da Mike Newell torna stasera sul piccolo schermo: il film che ha segnato una genarazione va in onda alle 21.40 di oggi, lunedì 29 giugno 2026, su TV8. L'opera ha costruito il suo successo attorno a un cast corale guidato da Grant e MacDowell, rispettivamente nei panni di Charles e Carrie. Scopriamo come sono cambiati da quei lontani anni Novanta a oggi i due protagonisti.
A cura di Camilla Sernagiotto