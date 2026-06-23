Not Alone, Timothée Chalamet e Selena Gomez si uniscono nel film d'animazione sugli alieniCinema
Doppieranno il meccanico missilistico Joe e la brillante astrobotanica Fran, che scopriranno l'amore durante il lancio di un razzo rivoluzionario. Con loro anche tre adorabili alieni in fuga interplanetaria
Timothée Chalamet e Selena Gomez collaboreranno nel film d’animazione sugli alieni Not Alone, che sarà prodotto dallo studio Illumination, lo stesso che ha sviluppato franchise di successo come Cattivissimo me e Super Mario Bros.. L’attore debutterà nel mondo del doppiaggio animato per il personaggio di Joe che, secondo l’annuncio fatto al Festival del Cinema di Annecy, sarà “un meccanico missilistico introverso che vive una vita tranquilla in solitudine”. La cantante e attrice interpreterà invece Fran, una “brillante astrobotanica che sta sviluppando il primo razzo al mondo alimentato a combustibile vegetale”. Come recita la sinossi ufficiale, “quando Joe e Fran si ritrovano insieme per preparare il lancio inaugurale di questo razzo rivoluzionario, tra loro scocca subito la scintilla, ma nessuno dei due è particolarmente abile in fatto di romanticismo. La vita si complica quando tre alieni – piccoli, indisciplinati e adorabili – si rifugiano in casa di Joe. Dunk, Welly e Shirm sono in fuga interplanetaria da un agente di polizia zelante ma inetto di nome Zandro. Gli alieni decidono che il razzo di Fran potrebbe essere il loro mezzo per tornare a casa sani e salvi”. I doppiatori di Dunk, Welly e Shirm saranno rispettivamente Rob Brydon (Barbie e The Trip), Diane Morgan (Cunk On e Mandy) e Jamie Demetriou (Crudelia e Jay Kelly), mentre l’agente Zandro sarà Brett Goldstein (star di Ted Lasso). Il cast di supporto include Allison Janney (Minions & Monsters e The Diplomat) e Lamone Morris (Fargo e Spider-Noir). Il film d’animazione Not Alone sarà co-diretto da Eric Guillon (co-regista di Cattivissimo me 3 e creatore degli effetti speciali di Cattivissimo me e Minions), Claire Dodgson (montatrice di Lorax – Il guardiano della foresta e Minions) e Jonathan Del Val (co-regista di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo e Pets 2 – Vita da animali). Il produttore sarà Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination, mentre i produttori esecutivi saranno Joy Poirel, Richard Curtis e David Distenfeld. Il film d’animazione Not Alone uscirà nei cinema il 16 aprile 2027.
MINIONS & MONSTERS, PICCOLE CREATURE GIALLE A HOLLYWOOD
Illumination ha appena presentato in anteprima al Festival del Cinema di Annecy il film d’animazione Minions & Monsters, il settimo capitolo del franchise Cattivissimo me con protagoniste le piccole creature gialle in tuta da lavoro. Nella Hollywood degli anni Venti, i protagonisti tentano di girare un film, ma scatenano involontariamente un mostro sulla città. Così, si alleano con una creatura verde e si scontrano con bestie marine, con un coniglio rosa gigante e irascibile e con una mummia alla quale strappano per errore le ossa dalle bende di lino. Come recita la sinossi ufficiale, “questa è la storia turbolenta, assurda e assolutamente vera di come i Minions abbiano conquistato Hollywood, siano diventati star del cinema, abbiano perso tutto, abbiano liberato dei mostri nel mondo e poi si siano riuniti per cercare di salvare il pianeta dal caos che loro stessi avevano creato”. Il cast vocale nella versione originale include i vincitori del premio Oscar Allison Janney, Christoph Waltz e Jeff Bridges, nonché i candidati Jesse Eisenberg, Zoey Deutch (Nouvelle Vague), Trey Parker (il co-creatore di South Park) e gli ex membri del Saturday Night Live Bobby Moynihan e Phil LaMarr (Futurama e King of the Hill ). Uscirà nei cinema il 1º luglio 2026.
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