Fall, trama e cast del film stasera in tv

Introduzione
Il survival thriller del 2022, diretto da Scott Mann, va in onda su Italia 1 lunedì 22 giugno. Con sole due protagoniste e un'ambientazione estrema - la cima di una torre radio abbandonata nel deserto del Mojave a oltre 600 metri di altezza - il film riesce a costruire una tensione continua e claustrofobica, nonostante il cielo aperto
Quello che devi sapere
Una premessa semplice, un'angoscia assoluta
Ci sono film che si raccontano in una frase, e che proprio in quella semplicità trovano la loro forza. Fall - su Italia 1 lunedì 22 giugno - è uno di questi. Due donne intrappolate in cima a una vecchia torre di trasmissione nel deserto, a più di settecento metri di altezza, senza modo di chiamare i soccorsi e con intorno soltanto miglia e miglia di nulla. Da questa idea minimalista il regista Scott Mann costruisce un'esperienza fisica oltre che narrativa: un film che si guarda con le mani sugli occhi e il respiro corto. Le riprese, cariche di vertigine e adrenalina, e un sound design che enfatizza ogni scricchiolio del metallo arrugginito, trasformano lo schermo in qualcosa di quasi sensoriale.
La trama
Becky, suo marito Dan e la sua migliore amica Hunter stavano scalando una montagna quando un imprevisto fa precipitare Dan, che muore. Becky sprofonda nella depressione e cerca di annegare il dolore nell'alcol. Un anno dopo, Hunter la convince a tornare ad arrampicarsi con un obiettivo preciso: raggiungere la cima della torre radio abbandonata B67 per spargere le ceneri di Dan nel vuoto e chiudere quel capitolo di vita. Nonostante qualche esitazione iniziale, le due riescono ad arrivare in vetta. Ma durante i primi metri di discesa la scala si rompe e precipita, lasciandole sulla sommità dell'antenna a oltre 610 metri d'altezza. Lo zaino con le provviste d'acqua, nel frattempo, si blocca su alcune parabole irraggiungibili quindici metri più in basso. Da quel momento non c'è più piano B: solo la necessità di trovare un modo per sopravvivere, con le forze che calano e il sole del deserto che non perdona.
Il cast
Fall poggia quasi interamente sulle spalle di due attrici. Grace Caroline Currey interpreta Becky, mentre Virginia Gardner è Hunter. Le due reggono la tensione drammatica per quasi tutta la durata del film, in uno spazio ristrettissimo e con pochissimi elementi narrativi a sostegno. Il cast è completato da Jeffrey Dean Morgan, Mason Gooding, Julia Pace Mitchell e Jasper Cole. Jeffrey Dean Morgan - noto al grande pubblico per il ruolo di Negan in The Walking Dead e di Denny Duquette in Grey's Anatomy - appare in una sequenza iniziale che serve a costruire il contesto emotivo della storia prima che tutto precipiti, letteralmente.
La regia e la produzione
Fall è diretto da Scott Mann, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Jonathan Frank (i due hanno già lavorato insieme per The Tournament e L'ultima partita). I realizzatori avevano valutato l'uso del green screen o di set digitali, ma alla fine hanno optato per una soluzione ibrida: costruire la parte superiore della torre sulla cima di una montagna, in modo che gli attori sembrino davvero sospesi nel vuoto, pur non essendo mai stati a più di trenta metri da terra. Un dettaglio di produzione che spiega molto del perché il film funziona: quella sensazione di reale pericolo ha radici concrete.
Il successo e i sequel
Fall è uscito nelle sale italiane nell'ottobre del 2022, quattro mesi dopo l'uscita negli USA. Il film ha incassato 21,8 milioni di dollari al botteghino. Sui principali aggregatori di critica il giudizio è stato generalmente positivo: su Rotten Tomatoes ha ottenuto il 79% di recensioni favorevoli, mentre su Metacritic si è attestato a 62 su 100. I critici hanno elogiato la regia, la fotografia e le interpretazioni delle due protagoniste, con qualche riserva sulla sceneggiatura. Il vero exploit è arrivato però nel mercato on demand, dove il film ha trovato un pubblico molto più ampio di quello delle sale. In seguito al successo ottenuto in streaming, è stata avviata la produzione di due sequel.