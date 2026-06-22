Fall, trama e cast del film stasera in tv

Fall è uscito nelle sale italiane nell'ottobre del 2022, quattro mesi dopo l'uscita negli USA. Il film ha incassato 21,8 milioni di dollari al botteghino. Sui principali aggregatori di critica il giudizio è stato generalmente positivo: su Rotten Tomatoes ha ottenuto il 79% di recensioni favorevoli, mentre su Metacritic si è attestato a 62 su 100. I critici hanno elogiato la regia, la fotografia e le interpretazioni delle due protagoniste, con qualche riserva sulla sceneggiatura. Il vero exploit è arrivato però nel mercato on demand, dove il film ha trovato un pubblico molto più ampio di quello delle sale. In seguito al successo ottenuto in streaming, è stata avviata la produzione di due sequel.