Un bel giorno di Fabio De Luigi arriva su Sky Cinema e NOW

Arriva su Sky Cinema in prima TV “Un bel giorno”, commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele. Il film è disponibile on demand e in streaming su NOW dal 20 giugno 2026 e in onda martedì 23 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Racconta l’incontro tra due adulti che nascondono le rispettive famiglie, dando vita a una relazione costruita su segreti

Nuovo titolo per la programmazione cinema di Sky. Arriva in prima TV “Un bel giorno”, commedia firmata e interpretata da Fabio De Luigi con Virginia Raffaele. Il film è disponibile da sabato 20 giugno 2026 on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW, con passaggio in prima serata martedì 23 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno.

Trama e protagonisti La storia segue Tommaso, padre single di quattro figlie, che ha costruito una vita interamente dedicata alla famiglia. L’incontro con Lara apre la possibilità di un cambiamento, ma entrambi nascondono aspetti decisivi della propria vita. “Un bel giorno — uno standard spesso usato per cominciare un racconto o una fiaba — in questa storia diventa segnale di qualcosa che stravolge all’improvviso l’incipit stesso”, spiega Fabio De Luigi. Il racconto procede su un doppio binario: Tommaso nasconde la sua situazione familiare, mentre Lara si rivela a sua volta impegnata in una gestione complessa di una famiglia. “Lara non è sola come immaginava Tommaso; è una donna separata che si occupa di gestire con fatica una famiglia complicata tanto quanto quella di Tommaso”, prosegue il regista e interprete.

Cast e produzione Il film è scritto da Furio Andreotti, Giulia Calenda e dallo stesso Fabio De Luigi. Nel cast, oltre ai due protagonisti, anche Maria Gifuni, Alma Giardina, Anita Marzi, Beatrice Schiros e Antonio Gerardi, insieme a giovani interpreti alla prima esperienza cinematografica.