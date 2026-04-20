Vespertilio Awards 2026: tutte le nomination della quinta edizione

I Vespertilio Awards 2026 registrano numeri record: 119 candidature e 153 opere, con una forte presenza italiana. In testa La Valle dei Sorrisi di Paolo Strippoli e Invisibili di Ambra Principato, entrambi con 16 nomination, seguiti da L’orto americano di Pupi Avati. Cresce lo spazio per le registe e per nuove voci del cinema di genere. La cerimonia si terrà il 23 maggio al Teatro Marconi di Roma e sarà dedicata alla memoria di Federico Frusciante
La quinta edizione dei Vespertilio Awards si apre con numeri da record. Sono 119 le candidature annunciate per questa nuova stagione del premio dedicato al cinema di genere italiano e internazionale, con 153 opere in concorso — di cui 126 italiane, ben 26 in più rispetto all'anno scorso. Un risultato che conferma la crescita costante di un premio capace di fotografare con precisione lo stato di salute del cinema fantastico e di genere nel nostro Paese.
Per la prima volta nella storia dei Vespertilio Awards, la selezione include 25 film internazionali, aprendo ufficialmente i confini di un riconoscimento che ha sempre avuto un'anima profondamente radicata nel cinema italiano. In totale, le opere in gara si distribuiscono in 45 lungometraggi, 80 corti e 3 documentari.
I tre grandi protagonisti: Strippoli, Principato e Avati
Quest'anno i nomi che dominano la stagione delle nomination sono tre: Paolo Strippoli, Ambra Principato e Pupi Avati. Strippoli e il suo La Valle dei Sorrisi ottengono 16 candidature, un risultato che lo colloca al vertice della classifica a pari merito con Invisibili di Ambra Principato, anch'esso fermo a 16 nomination. L'orto americano di Pupi Avati, maestro indiscusso del genere, ne raccoglie 10.
La quinta edizione si tinge di rosa in modo significativo: oltre alla Principato, le voci femminili di questa stagione includono Emanuela Rossi con Eva (8 candidature), Mara Fondacaro alla sua opera prima con Il Primo Figlio (11 candidature) ed Emanuela Galliussi con Zoe (9 candidature). Un segnale forte di un cinema che sa guardare al futuro e valorizzare le nuove voci della regia italiana.
Alfieri, Cannella e le sorprese della selezione
Vincenzo Alfieri, vincitore della scorsa edizione con Il corpo, torna in gara con 40 Secondi che raccoglie 9 candidature, confermando il talento di un autore capace di rinnovarsi con continuità. Riccardo Cannella con Jastimari ottiene 8 nomination, mentre stupiscono Dedalus (7 candidature) e Astrid's Saints (7 candidature). Prophecy si ferma a 5 nomination.
Nomination significative anche per La coda del diavolo, Nottefonda, Storia di un riscatto, e le vere sorprese della selezione: Archai, Un delitto ideale e Sottopelle, titoli che dimostrano la vivacità e la varietà della produzione italiana di genere.
Due vincitori già incoronati prima della cerimonia
Come da tradizione, alcuni premi vengono assegnati in anticipo rispetto alla cerimonia ufficiale. Quest'anno sono due i vincitori già annunciati: A Mother's Recall di Mauro Ivan Ojeda si aggiudica il premio per il Miglior Film Internazionale, mentre The Dark Fantastic di LG White conquista il riconoscimento per il Miglior Documentario. Due titoli che testimoniano la qualità delle produzioni internazionali entrate per la prima volta nel cuore del concorso.
La cerimonia: 23 maggio al Teatro Marconi di Roma
L'appuntamento con la serata di premiazione è fissato per sabato 23 maggio al Teatro Marconi di Roma. Non sarà solo una notte di premi: la quinta edizione sarà anche l'occasione per omaggiare alcune figure storiche del cinema italiano. In particolare, l'edizione 2026 è dedicata alla memoria del critico e amico Federico Frusciante, figura centrale nella cultura cinematografica di genere del nostro Paese.
Tutte le nomination categoria per categoria
MIGLIOR MANIFESTO
• Mariano Baino – ASTRID'S SAINTS
• Alessio Martino – L'ANTEFATTO ALLA PANDORA
• Camaleo Cinema – DEDALUS
• Federico Mauro / Vertigo – LA VALLE DEI SORRISI
• Matteo Corazza, Belinda Barth – L'OSSESSIONE DI ISABELLA
MIGLIOR MUSICA
• Federico Bisozzi, Davide Tomat – LA VALLE DEI SORRISI
• Stefano Arnaldi – L'ORTO AMERICANO
• Alessandro Ciani – IL PRIMO FIGLIO
• Alessandro Bencini – 40 SECONDI
• Gian Marco Castro, Livio Lombardo – JASTIMARI
MIGLIORI EFFETTI VISIVI (VFX)
• Giuseppe Squillaci, Daniele Mischianti – LA VALLE DEI SORRISI
• Gaia Bussolati, Antonio Messina – INVISIBILI
• Daniele Berretta, Lorenzo Saponetta – DEDALUS
• Bruno Albi Marini, Pierre D'oncieu – EVA
• Alessio Bertotti – PROPHECY
MIGLIORI EFFETTI PROSTETICI E PRATICI
• Denise Boccacci, Andrea Leanza – LA VALLE DEI SORRISI
• Emanuele De Luca, Davide De Luca – IL PRIMO FIGLIO
• Sergio Stivaletti – L'ORTO AMERICANO
• David Fragale, Anna Filosa, Maresca Gambino – ARCHAI
• Mattia Vignotto, Maresca Gambino, Sara Lettieri – SOTTOPELLE
MIGLIOR SUONO
• Stefano Campus, Andrea Caretti, Thomas Giorgi, Michele Mazzucco – LA CODA DEL DIAVOLO
• Pompeo Iaquone, Andrea Doni, Tullio Arcangeli, Damiano Silva – L'ORTO AMERICANO
• Francesco Morosini, Francesco Vallocchia, Gianluca Basili, Riccardo Gruppuso – LA VALLE DEI SORRISI
• Cinzia Alchimede, Fabio Pagotto, Simone Chiossi, Riccardo Gruppuso – INVISIBILI
• Valerio Tedone, Silvia Orengo, David Tarantino, Carlo Purpura – IL PRIMO FIGLIO
• Emiliano Locatelli, Matteo Grassi – DEDALUS
MIGLIOR MONTAGGIO
• Vincenzo Alfieri – 40 SECONDI
• Pietro Morana – INVISIBILI
• Federico Palmerini – LA VALLE DEI SORRISI
• Ivan Zuccon – L'ORTO AMERICANO
• Vincenzo Alfieri – LA CODA DEL DIAVOLO
MIGLIOR ACCONCIATURA
• Sara Pantile – INVISIBILI
• Daniela Altieri – 40 SECONDI
• Paola Della Monica – DEDALUS
• Gianluca Navacci, Deborah Bisterzo – JASTIMARI
• Emanuela Galliussi – ZOE
MIGLIOR TRUCCO
• Valentina Tomljanovic – LA VALLE DEI SORRISI
• Coralie Gaspard – INVISIBILI
• Sara Santucci – IL PRIMO FIGLIO
• Lucia Patullo – 40 SECONDI
• Gianluca Navacci, Deborah Bisterzo – JASTIMARI
MIGLIORI COSTUMI
• Susanna Mastroianni – LA VALLE DEI SORRISI
• Giorgia Guglielman – INVISIBILI
• Marisa Vecchiarelli – IL PRIMO FIGLIO
• Carola Fenocchio – EVA
• Andrea Sorrentino – JASTIMARI
• Lara Maria Azzurra Leuzzi – UN DELITTO IDEALE
MIGLIOR SCENOGRAFIA
• Marcello Di Carlo, Sabina Cellitti – LA VALLE DEI SORRISI
• Biagio Fernini – L'ORTO AMERICANO
• Diego Ricci, Antonella Vilella – INVISIBILI
• Marianna Sciveres – LA CODA DEL DIAVOLO
• Marco Dentici – JASTIMARI
• Mariano Baino & Coralina Cataldi Tassoni, Silvia Giuffrè, Arcangelo Palmentieri – ASTRID'S SAINTS
MIGLIOR FOTOGRAFIA
• Luca Bigazzi – EVA
• Fabio Paolucci – IL PRIMO FIGLIO
• Cristiano Di Nicola – LA VALLE DEI SORRISI
• Davide Sondelli – INVISIBILI
• Cesare Bastelli – L'ORTO AMERICANO
MIGLIOR CASTING
• Mariano Baino & Coralina Cataldi Tassoni – ASTRID'S SAINTS
• Stefano Rabbolini – INVISIBILI
• Stefano Odoardi – STORIA DI UN RISCATTO
• Federico Mutti, Sonia Broccatelli – EVA
• Emanuela Galliussi, Dean Ronalds – ZOE
MIGLIOR PRODUZIONE
• Astrid's Saints, LLC / Step One Productions / Oltrecielo.com A V PA – ASTRID'S SAINTS
• Redvelvet / Kavac Film in collaborazione con Raicinema – INVISIBILI
• Superotto Film Production in collaborazione con Teatro di Sardegna – STORIA DI UN RISCATTO
• Courier Film con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno di Umbria Film Commission – EVA
• Falling Up Films / Tupra Studio – ZOE
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
• APHONIA
• GONFIAMI
• UNA FACCIA DA CINEMA
• THE NIGHTMARE OF MOONFISH ISLAND
• HAIKU 27
• UPDATE
• CANDIDO
• BEYOND THE SEA
• MARK NO EVIL
• REGEDIOR
• COSCINE DI POLLO
• I FOUND YOU
MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA
• Emanuela Galliussi – ZOE
• Mara Fondacaro – IL PRIMO FIGLIO
• Francesco Roder – SOTTOPELLE
• Giuseppe Miale Di Mauro – NOTTEFONDA
• Nicolò Tonani – UN DELITTO IDEALE
• Eugenio Villani – ARCHAI
MIGLIOR REGIA
• Pupi Avati – L'ORTO AMERICANO
• Paolo Strippoli – LA VALLE DEI SORRISI
• Ambra Principato – INVISIBILI
• Vincenzo Alfieri – 40 SECONDI
• Riccardo Cannella – JASTIMARI
MIGLIOR SOGGETTO
• Mariano Baino & Coralina Cataldi Tassoni – ASTRID'S SAINTS
• Ambra Principato – INVISIBILI
• Emanuela Rossi – EVA
• Emanuela Galliussi – ZOE
• Mara Fondacaro – IL PRIMO FIGLIO
MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA
• Bruno Oliviero, Giuseppe Miale Di Mauro, Francesco Di Leva – NOTTEFONDA
• Nicola Ravera Rafele, Gabriele Scarfone – LA CODA DEL DIAVOLO
• Paolo Bernardelli, Andrea Sgaravatti, Tetsuya Tsutsui – PROPHECY
• Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi – 40 SECONDI
• Stefano Odoardi – STORIA DI UN RISCATTO
MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE
• Jacopo Del Giudice, Paolo Strippoli, Milo Tissone – LA VALLE DEI SORRISI
• Pupi Avati, Tommaso Avati – L'ORTO AMERICANO
• Ambra Principato – INVISIBILI
• Mara Fondacaro – IL PRIMO FIGLIO
• Vincenzo Alfieri, Nicola Barnaba, Roberto Cipullo, Francesco Maria Dominedò – DEDALUS
• Emanuela Galliussi – ZOE
MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA
• Chiara Celotto – 40 SECONDI
• Chiara Caselli – L'ORTO AMERICANO
• Francesca Olivi – ZOE
• Denise Tantucci – PROPHECY
• Federica Sabatini – PROPHECY
MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA
• Pier Giorgio Bellocchio – INVISIBILI
• Simone Liberati – IL PRIMO FIGLIO
• Francesco Gheghi – 40 SECONDI
• Gianmarco Tognazzi – DEDALUS
• Giulio Feltri – LA VALLE DEI SORRISI
• Ninni Bruschetta – PROPHECY
MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA
• Sara Ciocca – INVISIBILI
• Carol Duarte – EVA
• Emanuela Galliussi – ZOE
• Rossella Brescia – JASTIMARI
• Coralina Cataldi-Tassoni – ASTRID'S SAINTS
• Romana Maggiora Vergano – LA VALLE DEI SORRISI
MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA
• Roberto Accornero – ARCHAI
• Luca Argentero – LA CODA DEL DIAVOLO
• Michele Riondino – LA VALLE DEI SORRISI
• Francesco Di Leva – NOTTEFONDA
• Mario Di Leva – NOTTEFONDA
MIGLIOR FILM
• L'ORTO AMERICANO
• LA VALLE DEI SORRISI
• 40 SECONDI
• EVA
• ZOE
• ASTRID'S SAINTS
• IL PRIMO FIGLIO
• JASTIMARI
• INVISIBILI
• DEDALUS
MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE (già assegnato)
• ✓ A Mother's Recall – Mauro Ivan Ojeda (VINCITORE)
MIGLIOR DOCUMENTARIO (già assegnato)
• ✓ The Dark Fantastic – LG White (VINCITORE)