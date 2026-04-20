Vespertilio Awards 2026: tutte le nomination della quinta edizione

I Vespertilio Awards 2026 registrano numeri record: 119 candidature e 153 opere, con una forte presenza italiana. In testa La Valle dei Sorrisi di Paolo Strippoli e Invisibili di Ambra Principato, entrambi con 16 nomination, seguiti da L’orto americano di Pupi Avati. Cresce lo spazio per le registe e per nuove voci del cinema di genere. La cerimonia si terrà il 23 maggio al Teatro Marconi di Roma e sarà dedicata alla memoria di Federico Frusciante

Per la prima volta nella storia dei Vespertilio Awards, la selezione include 25 film internazionali, aprendo ufficialmente i confini di un riconoscimento che ha sempre avuto un'anima profondamente radicata nel cinema italiano. In totale, le opere in gara si distribuiscono in 45 lungometraggi, 80 corti e 3 documentari.

La quinta edizione dei Vespertilio Awards si apre con numeri da record. Sono 119 le candidature annunciate per questa nuova stagione del premio dedicato al cinema di genere italiano e internazionale, con 153 opere in concorso — di cui 126 italiane, ben 26 in più rispetto all'anno scorso. Un risultato che conferma la crescita costante di un premio capace di fotografare con precisione lo stato di salute del cinema fantastico e di genere nel nostro Paese.

I tre grandi protagonisti: Strippoli, Principato e Avati

Quest'anno i nomi che dominano la stagione delle nomination sono tre: Paolo Strippoli, Ambra Principato e Pupi Avati. Strippoli e il suo La Valle dei Sorrisi ottengono 16 candidature, un risultato che lo colloca al vertice della classifica a pari merito con Invisibili di Ambra Principato, anch'esso fermo a 16 nomination. L'orto americano di Pupi Avati, maestro indiscusso del genere, ne raccoglie 10.

La quinta edizione si tinge di rosa in modo significativo: oltre alla Principato, le voci femminili di questa stagione includono Emanuela Rossi con Eva (8 candidature), Mara Fondacaro alla sua opera prima con Il Primo Figlio (11 candidature) ed Emanuela Galliussi con Zoe (9 candidature). Un segnale forte di un cinema che sa guardare al futuro e valorizzare le nuove voci della regia italiana.

Alfieri, Cannella e le sorprese della selezione

Vincenzo Alfieri, vincitore della scorsa edizione con Il corpo, torna in gara con 40 Secondi che raccoglie 9 candidature, confermando il talento di un autore capace di rinnovarsi con continuità. Riccardo Cannella con Jastimari ottiene 8 nomination, mentre stupiscono Dedalus (7 candidature) e Astrid's Saints (7 candidature). Prophecy si ferma a 5 nomination.

Nomination significative anche per La coda del diavolo, Nottefonda, Storia di un riscatto, e le vere sorprese della selezione: Archai, Un delitto ideale e Sottopelle, titoli che dimostrano la vivacità e la varietà della produzione italiana di genere.

Due vincitori già incoronati prima della cerimonia

Come da tradizione, alcuni premi vengono assegnati in anticipo rispetto alla cerimonia ufficiale. Quest'anno sono due i vincitori già annunciati: A Mother's Recall di Mauro Ivan Ojeda si aggiudica il premio per il Miglior Film Internazionale, mentre The Dark Fantastic di LG White conquista il riconoscimento per il Miglior Documentario. Due titoli che testimoniano la qualità delle produzioni internazionali entrate per la prima volta nel cuore del concorso.

La cerimonia: 23 maggio al Teatro Marconi di Roma

L'appuntamento con la serata di premiazione è fissato per sabato 23 maggio al Teatro Marconi di Roma. Non sarà solo una notte di premi: la quinta edizione sarà anche l'occasione per omaggiare alcune figure storiche del cinema italiano. In particolare, l'edizione 2026 è dedicata alla memoria del critico e amico Federico Frusciante, figura centrale nella cultura cinematografica di genere del nostro Paese.