Benvenuti in campagna, tutto sul film con Maurizio Lastrico in sala

A interpretare la coppia protagonista di Benvenuti in campagna sono Maurizio Lastrico nel ruolo di Gerry, docente universitario precario di letteratura di viaggio, e Giulia Bevilacqua nei panni di Ilaria, vigilessa costretta a turni estenuanti nel traffico cittadino. Accanto a loro, il giovane Giulio rappresenta il disagio di un’adolescenza segnata da isolamento, difficoltà relazionali e momenti di rabbia.

Il contesto rurale introduce anche figure secondarie che contribuiscono a delineare l’ambiente in cui si muovono i Fontana. Andrea Pennacchi e Giorgio Colangeli fanno parte del tessuto umano che circonda la famiglia, insieme a Orietta Notari, Orlando Forte e Luca Ravenna, ampliando il quadro dei rapporti e delle dinamiche che emergono nel corso della vicenda.

©Webphoto