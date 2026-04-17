Benvenuti in campagna, tutto sul film con Maurizio Lastrico in sala

Introduzione
Ha debuttato nelle sale il 16 aprile 2026 Benvenuti in campagna, commedia diretta da Giambattista Avellino che affronta con tono ironico e disincantato il desiderio di cambiare vita, lasciandosi alle spalle il caos urbano per inseguire un’esistenza più autentica.
Al centro del racconto, una famiglia romana che sceglie di rompere con il passato per tentare una nuova strada, salvo scoprire che la realtà è ben più complessa delle aspettative.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Benvenuti in campagna, pellicola che racconta una fuga dalla città tra sogni e disillusioni. Di seguito trovate ogni informazione sul film, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
La trama: un sogno che si scontra con la realtà
La storia del film Benvenuti in campagna segue Gerardo, detto Gerry, Ilaria Fontana e il loro figlio Giulio, una famiglia sull’orlo di una crisi profonda che decide di abbandonare la città per trasferirsi in campagna. L’idea è quella di ricominciare da zero, puntando su una vita più semplice e a contatto con la natura, trasformando un casale in una fonte di sostentamento.
Quella che inizialmente appare come una scelta salvifica si trasforma presto in un percorso irto di ostacoli. Senza entrare nei dettagli degli sviluppi, il film costruisce una narrazione fatta di imprevisti e difficoltà che mettono in discussione le convinzioni dei protagonisti, mostrando quanto il cambiamento possa rivelarsi più complicato del previsto.
Cast e personaggi
A interpretare la coppia protagonista di Benvenuti in campagna sono Maurizio Lastrico nel ruolo di Gerry, docente universitario precario di letteratura di viaggio, e Giulia Bevilacqua nei panni di Ilaria, vigilessa costretta a turni estenuanti nel traffico cittadino. Accanto a loro, il giovane Giulio rappresenta il disagio di un’adolescenza segnata da isolamento, difficoltà relazionali e momenti di rabbia.
Il contesto rurale introduce anche figure secondarie che contribuiscono a delineare l’ambiente in cui si muovono i Fontana. Andrea Pennacchi e Giorgio Colangeli fanno parte del tessuto umano che circonda la famiglia, insieme a Orietta Notari, Orlando Forte e Luca Ravenna, ampliando il quadro dei rapporti e delle dinamiche che emergono nel corso della vicenda.
Produzione e caratteristiche del film
Benvenuti in campagna è una produzione italiana del 2026 appartenente al genere commedia, con una durata di 96 minuti. La regia è affidata a Giambattista Avellino, mentre la distribuzione è curata da Vision Distribution, che porta il film nelle sale a partire da giovedì 16 aprile 2026.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Wildside, società del gruppo Fremantle, Alfred Film e Vision Distribution, con il coinvolgimento di Sky. L’insieme di queste realtà produttive contribuisce a dare forma a un racconto che intreccia ironia e riflessione, mantenendo uno sguardo attento sulle contraddizioni della contemporaneità.
Tra idealizzazione e disincanto
Attraverso il percorso dei Fontana, il film Benvenuti in campagna mette in scena il contrasto tra l’immagine idealizzata della natura e la concretezza della vita rurale.
Il desiderio di evasione dalla città si confronta con una quotidianità fatta di fatica, incertezze e adattamento, offrendo uno spunto di riflessione su cosa significhi davvero cambiare vita.