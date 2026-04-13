Giornata mondiale del bacio, i baci più belli della storia del cinema

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Giornata mondiale del bacio, i baci più iconici e indimenticabili del cinema

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Il 13 aprile si celebra il Giorno del Bacio, o World Kissing Day, una ricorrenza che si celebra anche il 6 luglio, nata nel 1990 in Gran Bretagna per ricordarci quanto sia bello (e necessario) baciarsi. Dal romanticismo di Casablanca alle scintille tra Spider-Man e Mary Jane, passando per Titanic e Colazione da Tiffany, ecco i baci che hanno fatto la storia del grande schermo, perché il cinema sa ancora farci sognare, una scena alla volta.

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