Giornata mondiale del bacio, i baci più belli della storia del cinema

Il 13 aprile si celebra il Giorno del Bacio, o World Kissing Day, una ricorrenza che si celebra anche il 6 luglio, nata nel 1990 in Gran Bretagna per ricordarci quanto sia bello (e necessario) baciarsi. Dal romanticismo di Casablanca alle scintille tra Spider-Man e Mary Jane, passando per Titanic e Colazione da Tiffany, ecco i baci che hanno fatto la storia del grande schermo, perché il cinema sa ancora farci sognare, una scena alla volta.