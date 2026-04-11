È morto John Nolan, attore della saga di Batman

Aveva 87 anni, era zio di Christopher, sotto la cui direzione aveva recitato nei film con Christian Bale e in Dunkirk. In tv era stato l'agente John Greer in Person of Interest

È morto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan, veterano del teatro e interprete noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film della saga di Batman e nella serie televisiva Person of Interest (2011–2016). In anni recenti si era stablito a Stratford-upon-Avon, sede della Royal Shakespeare Company. La notizia della scomparsa è stata riportata dal quotidiano locale inglese "Stratford-Upon-Avon Herald".

Una lunga carriera

Nato a Londra il 22 maggio 1938, Nolan ha avuto una lunga carriera tra palcoscenico e schermo, lavorando anche con il celebre nipote, il registi Christopher Nolan. Sul grande schermo ha interpretato il membro del consiglio della Wayne Enterprises Douglas Fredericks in Batman Begins (2005) e Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012), entrambi diretti da Christopher Nolan. È inoltre apparso in Following (1998) e Dunkirk (2017), sempre diretti da Nolan.

I ruoli in tv

In televisione è ricordato soprattutto per il ruolo di John Greer, enigmatico ex agente dell’MI6 e antagonista nella serie Person of Interest (2011–2016), creata da Jonathan Nolan, in cui ha recitato per 28 episodi tra il 2013 e il 2016. Ha recitato anche nella serie HBO Dune: Prophecy.