Francis Ford Coppola compie 87 anni e gira un film in Basilicata

Francis Ford Coppola compie 87 anni e la Basilicata lo celebra come “figlio illustre”. Il presidente Vito Bardi sottolinea il legame tra il regista premio Oscar e il territorio lucano, pronto a ospitare il nuovo film Glimpses of the Moon, tratto dal romanzo di Edith Wharton. Le riprese coinvolgeranno anche la Calabria, trasformando il Sud Italia in un set internazionale tra paesaggi suggestivi e vocazione cinematografica globale

Francis Ford Coppola compie 87 anni, nuovo film tra Basilicata e Calabria La Basilicata celebra il compleanno di Francis Ford Coppola, che compie 87 anni, rinnovando un legame profondo tra il grande autore del cinema internazionale e il territorio lucano, da sempre parte della sua storia familiare. A rivolgere gli auguri ufficiali è il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che sottolinea come il regista rappresenti “un figlio illustre e un punto di riferimento culturale che ha saputo unire, con la sua arte e la sua storia familiare a Bernalda, il respiro internazionale del grande cinema con l’anima più autentica della nostra regione”.

Il legame tra Coppola e la Basilicata Il rapporto tra Coppola e la Basilicata non è soltanto simbolico, ma affonda le radici nella storia personale del regista, legata al comune di Bernalda, luogo d’origine della sua famiglia. Secondo Bardi, si tratta di “un legame vero, sincero”, capace di trasformare Coppola in un ambasciatore naturale del territorio nel mondo. Attraverso la sua opera e la sua figura, il regista contribuisce a raccontare un’identità autentica, fatta di paesaggi, memoria e cultura. Una connessione che negli anni si è rafforzata e che continua oggi a generare nuove opportunità artistiche e produttive. Approfondimento Orologio di Coppola da record, battuto ad asta per 10,8 mln di dollari

Il nuovo progetto: Glimpses of the Moon Al centro dell’attenzione c’è il prossimo film di Coppola, Glimpses of the Moon, tratto dall’omonimo romanzo di Edith Wharton. Si tratta di un progetto ambizioso che vedrà la Basilicata e la Calabria trasformarsi in un grande set cinematografico internazionale. Grazie alla loro straordinaria versatilità paesaggistica, queste regioni saranno chiamate a ricreare atmosfere europee e ambientazioni raffinate, funzionali al racconto dei protagonisti. Il film si inserisce nel solco di una tradizione sempre più consolidata che vede il Sud Italia protagonista di produzioni di respiro globale. Approfondimento Megalopolis, la recensione del film di Francis Ford Coppola

Il nuovo progetto: Glimpses of the Moon Al centro dell’attenzione c’è il prossimo film di Coppola, Glimpses of the Moon, tratto dall’omonimo romanzo di Edith Wharton. Si tratta di un progetto ambizioso che vedrà la Basilicata e la Calabria trasformarsi in un grande set cinematografico internazionale. Grazie alla loro straordinaria versatilità paesaggistica, queste regioni saranno chiamate a ricreare atmosfere europee e ambientazioni raffinate, funzionali al racconto dei protagonisti. Il film si inserisce nel solco di una tradizione sempre più consolidata che vede il Sud Italia protagonista di produzioni di respiro globale.