Strike - Figli di un'era sbagliata, trama e cast del film in sala

Strike – figli di un’era sbagliata è il risultato di una collaborazione creativa a sei mani. La sceneggiatura è firmata da Gabriele Berti, Giovanni Nasta, Diego Tricarico e Gianni Corsi, mentre la regia è condivisa dagli stessi protagonisti.

La sfida del progetto era duplice: adattare per il grande schermo uno spettacolo teatrale e affrontare un tema poco frequentato dal cinema italiano contemporaneo, quello delle dipendenze giovanili, con delicatezza e ironia.

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