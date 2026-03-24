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Cinema

Gino Paoli nei film: il segreto delle sue canzoni che il cinema non ha mai spiegato

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

In Quei bravi ragazzi Scorsese la lascia scorrere sotto la voce di Ray Liotta, in A Classic Horror Story accompagna scene di violenza. Le canzoni di Gino Paoli hanno attraversato sessant’anni di cinema in modi che in pochi hanno notato davvero. Un viaggio tra gli usi più sorprendenti del suo repertorio: dalla commedia all’italiana di Dino Risi al cinema d’autore di Nanni Moretti, fino alle produzioni internazionali di Wilder e Coixet. Perché la sua musica non accompagnava le immagini, ma le cambiava

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