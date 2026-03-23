Chuck Norris, perché rifiutò un ruolo nell'ultimo film di Bruce Lee

Secondo quanto raccontato, Norris declinò l’offerta per non ritrovarsi nuovamente a perdere contro il suo avversario, come era già accaduto in L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Non voleva rischiare di interpretare un antagonista che avrebbe inevitabilmente perso contro la leggenda delle arti marziali
Dopo la scomparsa di Chuck Norris, spentosi il 19 marzo 2026 all'età di 86 anni, torna in auge un interrogativo relativo a un suo rifiuto di casting.
Il 26 luglio 1973, a pochi giorni dalla tragica scomparsa di Bruce Lee, uscì a Hong Kong il film I 3 dell'Operazione Drago, destinato a entrare nella storia del cinema delle arti marziali.
La pellicola rappresenta non solo uno dei titoli più celebri dell’attore asiatico, ma anche l’ultimo progetto in cui Lee fu protagonista sul grande schermo. Tra le curiosità che circondano il film, spicca il rifiuto di Chuck Norris, che avrebbe dovuto interpretare il villain, antagonista diretto del personaggio di Lee.
Secondo quanto raccontato, Chuck Norris declinò l’offerta per non ritrovarsi nuovamente a perdere contro il suo avversario, come era già accaduto in L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. La volontà dell’attore era di ottenere ruoli da protagonista, e non voleva rischiare di interpretare un antagonista che avrebbe inevitabilmente perso contro la leggenda delle arti marziali. Questo passo indietro segnò un momento decisivo nella carriera di Norris, imponendo una direzione diversa ma altrettanto significativa nel mondo del cinema d’azione.
La carriera cinematografica di Chuck Norris
Dopo quel rifiuto, Chuck Norris intraprese un percorso artistico solido e continuativo, conquistando il primo ruolo da protagonista con Breaker! Breaker!. Negli anni ’80, divenne un volto iconico del cinema action grazie a film come Missing in Action, Invasion U.S.A. e Delta Force. La sua immagine si consolidò come simbolo del genere, capace di unire forza fisica e carisma sullo schermo.
Oltre al cinema, Norris conquistò anche il pubblico televisivo italiano interpretando il Texas Ranger Cordell Walker nella serie anni ’90 Walker Texas Ranger. Accanto a lui recitarono Clarence Gilyard Jr. nel ruolo di James Trivette e Sheree J. Wilson nel ruolo di Alex Cahill. La serie contribuì a far conoscere Norris a un nuovo pubblico, ampliando il suo successo oltre i confini del cinema d’azione e consolidando la sua immagine di icona internazionale.
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