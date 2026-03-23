Chuck Norris, perché rifiutò un ruolo nell'ultimo film di Bruce Lee

Secondo quanto raccontato, Norris declinò l’offerta per non ritrovarsi nuovamente a perdere contro il suo avversario, come era già accaduto in L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Non voleva rischiare di interpretare un antagonista che avrebbe inevitabilmente perso contro la leggenda delle arti marziali

Dopo la scomparsa di Chuck Norris, spentosi il 19 marzo 2026 all'età di 86 anni, torna in auge un interrogativo relativo a un suo rifiuto di casting.

Il 26 luglio 1973, a pochi giorni dalla tragica scomparsa di Bruce Lee, uscì a Hong Kong il film I 3 dell'Operazione Drago, destinato a entrare nella storia del cinema delle arti marziali.

La pellicola rappresenta non solo uno dei titoli più celebri dell’attore asiatico, ma anche l’ultimo progetto in cui Lee fu protagonista sul grande schermo. Tra le curiosità che circondano il film, spicca il rifiuto di Chuck Norris, che avrebbe dovuto interpretare il villain, antagonista diretto del personaggio di Lee.

Secondo quanto raccontato, Chuck Norris declinò l’offerta per non ritrovarsi nuovamente a perdere contro il suo avversario, come era già accaduto in L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. La volontà dell’attore era di ottenere ruoli da protagonista, e non voleva rischiare di interpretare un antagonista che avrebbe inevitabilmente perso contro la leggenda delle arti marziali. Questo passo indietro segnò un momento decisivo nella carriera di Norris, imponendo una direzione diversa ma altrettanto significativa nel mondo del cinema d’azione.